Ο Σωτήρης Τσαφούλιας ήταν καλεσμένος της δημοσιογράφου Νίκης Λυμπεράκη στο επεισόδιο της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;», που προβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο πρόγραμμα του MEGA.

Σε μια συζήτηση με έντονο προσωπικό τόνο, ο γνωστός σκηνοθέτης αναφέρθηκε στην πορεία του, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, κάνοντας μια συγκινητική αναδρομή στα παιδικά του χρόνια και στη σχέση του με τον ναυτικό πατέρα του.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αποκάλυψε, ότι «όταν είπα στον πατέρα μου “θα γίνω σκηνοθέτης”, μου είπε “ούτε να το σκέφτεσαι”». Όπως συμπλήρωσε, «κάποια στιγμή του είχα πει ότι “σκέφτομαι να γίνω καπετάνιος” και μου είπε “ούτε να το σκέφτεσαι”. Γενικά, δεν νομίζω πως υπάρχει ναυτικός που θα ήθελε το παιδί του να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο».

Αναφερόμενος στις δυσκολίες του ναυτικού επαγγέλματος, σημείωσε: «Είναι ένα επάγγελμα, επειδή το ‘χω ζήσει ως γιος και εγγονός καπετανέων, που δεν πληρώνεται. Μπορεί να ακούγεται, ότι οι μισθοί των ναυτικών είναι μεγάλοι, που είναι, αλλά η ζωή που χάνουν, δεν πληρώνεται. Είναι ο αποχωρισμός, ότι αφήνουν πίσω μια κατάσταση συγκεκριμένοι και όταν γυρνούν, αυτή έχει αλλάξει».

Ο σκηνοθέτης μοιράστηκε και μια έντονη παιδική ανάμνηση: «Θυμάμαι μια φορά, ότι είχαμε πάει με μεγάλη λαχτάρα στο αεροδρόμιο να τον πάρουμε, με τη μητέρα και την αδελφή μου και, με το που τον είδα, απομακρύνθηκα για λίγο από κοντά τους και πέρασε από δίπλα μου και έφυγε, δεν με γνώρισε».

Όπως πρόσθεσε, «πήγε αγκάλιασε τη μητέρα μου και μετά γύρισε και είδε ότι είμαι εγώ. Με άφησε δηλαδή 13 χρονών και με βρήκε 16 στα 17. Είναι πολύ άγριο πράγμα αυτό».