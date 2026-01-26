Η Αγγελική Ηλιάδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με ανάρτησή της, σχολιάζοντας αρνητικά τις δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» σχετικά με τις απόψεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Η Αγγελική Ηλιάδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με μια αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Σωτήρη Τσαφούλια στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» σχετικά με τα όσα είπε η Μαρία Καρυστιανού για το ζήτημα των αμβλώσεων.

Η γνωστή τραγουδίστρια εξέφρασε τη διαφωνία και την αποδοκιμασία της, σημειώνοντας ότι την τρομάζουν οι απόψεις του Σωτήρη Τσαφούλια πάνω σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό θέμα.

Με την ανάρτησή της, η Αγγελική Ηλιάδη πήρε ξεκάθαρη θέση στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει για τις αμβλώσεις, τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού στις επιλογές των γυναικών και προκαλώντας πλήθος σχολίων από τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Η ανάρτηση της Αγγελικής Ηλιάδη

«Εμένα με τρομάζεις εσύ με αυτά τα τέρατα που βγάζεις από το στόμα σου… Ο Χριστός και η Παναγία, τι άλλο θα ακούσουμε… Το παιδί που βρίσκεται στην κοιλιά της μάνας δεν είναι άψυχο, ξέρεις… έχει ψυχή… έχει σταλεί από τον Θεό ως ευλογία, ως το ύψιστο, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο δώρο… από τον Θεό, επαναλαμβάνω…

Υπάρχουν τόσοι τρόποι να αποφευχθεί μια εγκυμοσύνη, υπευθυνότητα χρειάζεται από γυναίκες και άντρες και σεβασμός στην ανθρώπινη ύπαρξη, στο θαύμα αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός, να δημιουργούμε άνθρωπο… εμείς οι γυναίκες. Αντί λοιπόν να σκοτώνουμε τα παιδιά μας… ας μάθουμε να είμαστε υπεύθυνες και να μην κάνουμε ό,τι να ’ναι. Δεν μιλάμε βεβαίως για περιπτώσεις που θεωρούνται για άλλους πολύ σοβαρούς λόγους. Δυστυχώς κάποιες φορές είναι αναπόφεκτο».

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας σε εμφάνισή του στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» είχε πει: «Αν η άμβλωση ήταν δολοφονία, τότε το κράτος θα έπρεπε να υποχρεώνει όλους τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα σώματά τους για να στηρίζουν τη ζωή ενός άλλου σώματος. Αν εγώ αύριο έχω ανάγκη νεφρού και είσαι η μόνη συμβατή δότρια, πρέπει να μου το δώσεις θες δε θες. Άρα η δωρεά οργάνων και αίματος να είναι υποχρεωτική. Δεν μπορείς να μιλάς για δολοφονία όταν δεν υπάρχει συνείδηση και αυτονομία. Αλλά να πούμε και το άλλο. Το να βγαίνουν 30 άνθρωποι χωρίς γνώσεις ιατρικής, βιολογία και φιλοσοφίας και να προσπαθούν να στερήσουν το δικαίωμα μιας γυναίκας, το να λες ότι θα το βάλω σε δημόσια διαβούλευση…

Αν ένα έμβρυο είχε το απόλυτο δικαίωμα στη ζωή, η φύση θα του το είχε εξασφαλίσει χωρίς το σώμα που το κυοφορεί. Από τη στιγμή που το έμβρυο δεν μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, τότε η κουβέντα που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι για το δικαίωμα στη ζωή αλλά για την εξουσία πάνω σε ένα ξένο σώμα. Νομίζω ότι για τις γυναίκες δεν έχουμε φτιάξει τα δικαιώματα που θα έπρεπε να έχουν σε επίπεδο αμοιβών στον εργασιακό τομέα και στα πάντα. Με τρομάζουν αυτοί που κόπτονται τόσο πολύ για τους αγέννητους και όχι για τα δικαιώματα των γεννημένων. Κόπτονται για τα δικαιώματα των αγέννητων μέχρι να γίνουν γκέι, γιατί μετά αλλάζει το πρόσημο».

