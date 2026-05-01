Ένταση προκάλεσε η ήττα της Ανδόρα με 1-0 από την Αλμπαθέτε, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας Ζεράρ Πικέ να αντιδρά έντονα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, εκφράζοντας σοβαρά παράπονα για τη διαιτητική απόδοση.

Σύμφωνα με το φύλλο αγώνα, ο Πικέ προσέγγισε τον διαιτητή τόσο στο ημίχρονο όσο και μετά το τέλος του αγώνα, διαμαρτυρόμενος σε υψηλούς τόνους για συγκεκριμένες αποφάσεις.

Μάλιστα, στην ανάπαυλα φέρεται να του έκανε τεχνικές παρατηρήσεις μέσα στο τούνελ, πριν την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η κατάσταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς ο πρώην διεθνής Ισπανός ακολούθησε τον διαιτητή προς τα αποδυτήρια, συνεχίζοντας τις έντονες διαμαρτυρίες του και ζητώντας, σύμφωνα με την αναφορά, να καταγραφούν όλα στο φύλλο αγώνα.

Το περιστατικό δεν έμεινε εκεί, καθώς στο ίδιο έγγραφο γίνεται λόγος και για εντάσεις με στελέχη της Ανδόρα, τα οποία φέρεται να απευθύνθηκαν με αιχμηρό τρόπο προς τους διαιτητές, ανεβάζοντας περαιτέρω το θερμό κλίμα της αναμέτρησης.