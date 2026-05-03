Πλέον, όλοι οι μεγάλοι διεθνείς πάροχοι δεικτών (S&P Dow Jones, FTSE Russell, MSCI και STOXX) αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά. Πρόκειται ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά, για μια εξέλιξη με ισχυρό συμβολικό αλλά και ουσιαστικό αποτύπωμα, που αντανακλά χρόνια μεταρρυθμίσεων, βελτίωσης της ποιότητας της αγοράς και ενίσχυσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Η αναβάθμιση σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή της ελληνικής αγοράς στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να υποστηρίξει την προσέλκυση ευρύτερων θεσμικών κεφαλαίων.

Η επαναταξινόμηση της Ελλάδας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς συνιστά μια ιστορική επιστροφή, μετά από περισσότερο από δεκατρία έτη παρουσίας στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που ήταν υποβαθμισμένο από το 2013. Ανάλογη υποβάθμιση δεν έχει υπάρξει για κανένα άλλο χρηματιστήριο ανεπτυγμένων αγορών.

Η Ελλάδα επανέρχεται στον πυρήνα των ανεπτυγμένων οικονομιών, όχι μόνο σε επίπεδο κρατικών ομολόγων, αλλά και σε επίπεδο κεφαλαιαγοράς. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας, προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια, διευρύνει τη βάση των διεθνών επενδυτών και δημιουργεί νέες προοπτικές χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Το επόμενο διάστημα το στοίχημα για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο νέο περιβάλλον των “ώριμων” αγορών.

Η επιτυχία, σύμφωνα με χρηματιστηριακούς αναλυτές, μακροπρόθεσμα δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τις ροές των passive funds, αλλά από την ικανότητα των εισηγμένων εταιρειών να προσελκύσουν ενεργητικό, σταθερό και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η Axia-Alpha Finance εκτιμά ότι η αγορά ενδέχεται να παρουσιάσει τεχνική μεταβλητότητα λόγω των αναδιαρθρώσεων των δεικτών. Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, ωστόσο, η αναβάθμιση αναμένεται να διευρύνει τη βάση επενδυτών και να συμβάλει στη μείωση του risk premium των ελληνικών μετοχών.

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών η μετάβαση από τις αναδυόμενες αγορές σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς θα έχει τα εξής οφέλη:

– Πρόσβαση σε Παγκόσμιο Κεφάλαιο: Απελευθερώνει τρισεκατομμύρια σε υπό διαχείριση κεφάλαια από παγκόσμια ταμεία που έχουν εντολή να επενδύουν αποκλειστικά σε Ανεπτυγμένες Αγορές.

– Επέκταση της Βάσης Επενδυτών: Διευρύνει το μείγμα μετόχων προσελκύοντας υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμους θεσμικούς “ισχυρούς παίκτες”.

– Επιβεβαίωση Δομικών Μεταρρυθμίσεων: Λειτουργεί ως οριστική “έγκριση” για τον δεκαετή εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και αγοράς.

– Αύξηση Παθητικών Ροών: Ενεργοποιεί υποχρεωτικές αγορές από τεράστια ETFs που ακολουθούν δείκτες FTSE , MSCI και S&P των Ανεπτυγμένων Αγορών.

– Αυξημένη Εταιρική Ορατότητα: Ενισχύει την παγκόσμια κάλυψη από αναλυτές και φέρνει τις εισηγμένες ελληνικές εταιρείες στο ραντάρ διεθνών διαχειριστών χαρτοφυλακίων. Παρόλο που η τεχνική αναπροσαρμογή θα πραγματοποιηθεί το 2026, η αγορά έχει ήδη εισέλθει σε μια φάση ‘προ-ενσωμάτωσης’, η οποία χαρακτηρίζεται από θεσμική αναθεώρηση της αξίας των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων.

– Βελτιωμένη Ποιότητα Ροής: Μετατοπίζει τη δραστηριότητα της αγοράς από κερδοσκοπικό, υψηλής μεταβλητότητας trading προς σταθερή, θεσμική τοποθέτηση.

– Συντονισμός με το Investment Grade: Εδραίωση της διπλής θέσης της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης δικαιοδοσίας τόσο για την κρατική ομολογιακή αγορά όσο και για τις αγορές μετοχών.

– Υψηλότερα Πρότυπα Διαφάνειας: Επιβάλλει βελτιωμένα πρωτόκολλα ESG και διαφάνειας, ευθυγραμμίζοντας τις εταιρείες του ΧΑ με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.

Η ένταξη του Χ.Α στον όμιλο Euronext

Η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές σε συνδυασμό με την πρόσδεση του Χ.Α στο άρμα του Euronext δίνει στην ελληνική αγορά τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή τη δυναμική, να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα, να προσελκύσει νέα κεφάλαια και να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παράγοντες της αγοράς, τόνιζαν ότι τη στιγμή που το Χ.Α περνά στον όμιλο της Euronext, δεν μπορεί η Ελλάδα ,που είναι στον κεντρικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκτός των άλλων αποτελεί ενιαίο οικονομικό χώρο, να έχει διαφορετικό καθεστώς από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Με την ενσωμάτωση του χρηματιστηρίου Αθηνών στο οικοσύστημα Euronext, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027 μία από τις κορυφαίες υποδομές της αγοράς στην Ευρώπη, μέσω του Ενιαίου Βιβλίου Εντολών Euronext, η Αθήνα θα συνδεθεί με ένα βαθύ, πανευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο ρευστότητας, προσφέροντας βελτιωμένη διαμόρφωση τιμών, spreads και ποιότητα εκτέλεσης, ενώ η μετάβαση σε ένα ενιαίο πλαίσιο εκκαθάρισης/διακανονισμού θα βελτιστοποιήσει τις μετασυναλλακτικές λειτουργίες και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Μία από τις μεγαλύτερες στιγμές, ίσως και η μεγαλύτερη, στην ιστορία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, είναι η ένταξή του στον όμιλο Euronext, μίας αγοράς που έχει διπλάσιο μέγεθος από την κεφαλαιαγορά του Λονδίνου. Η ενιαία ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη αγορά της Euronext πραγματοποιεί συναλλαγές ύψους περίπου 12 δισ. ημερησίως, αριθμός υπερδιπλάσιος από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο Λονδίνο.

Η εξαγορά του Χ.Α από το Euronaxt επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ.

Αυτό που φέρνει η ένταξή του στο άρμα της Euronext είναι μια σύνδεση με μια πανευρωπαϊκή, παγκόσμια αγορά.

Θα υπάρξει μετάβαση από μια τοπική υποδομή σε μια πανευρωπαϊκή τεχνολογική πλατφόρμα, αυτήν που ονομάζεται τεχνολογία Optiq, που αποτελεί μία ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα, ένα ενιαίο βιβλίο εντολών και μια ενιαία δεξαμενή ρευστότητας συνολικής κεφαλαιοποίησης περίπου 6,5 τρισ. ευρώ.

Οι ελληνικές εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα αποκτήσουν αυξημένη προβολή και πρόσβαση στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας της Ευρώπης. Σήμερα, πολλές ελληνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε μια περιορισμένη αγορά και συχνά αναγκάζονται να αποχωρήσουν από το ΧΑ ή να αναζητήσουν διπλή εισαγωγή σε ξένες αγορές. Η ένταξη στο δίκτυο της Euronext θα τους επιτρέψει να παραμείνουν εισηγμένες στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές επενδυτικό κοινό σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό θα ενισχύσει τη ρευστότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ελκυστικότητά τους, θα προσελκύσει περισσότερους επενδυτές και πιθανώς θα ενθαρρύνει ελληνικές εταιρείες, όπως από τον κλάδο της ναυτιλίας, να επιστρέψουν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η ελληνική αγορά θα ωφεληθεί περισσότερο με την ένταξή της στο Euronext καθώς αυτή γίνεται σε μία στιγμή κατά την οποία η Ευρώπη προσελκύει κεφάλαια από τον υπόλοιπο κόσμο. Από πέρυσι, έχουμε δει σημαντική εισροή κεφαλαίων από τις ΗΠΑ, απλώς επειδή η Ευρώπη θεωρείται φθηνότερη σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Αλλά υπάρχει και μια άλλη τάση, που είναι ακόμη πιο σημαντική: κεφάλαια από τον υπόλοιπο κόσμο, από την Ασία και τη Μέση Ανατολή, κατευθύνονται γενικά προς την Ευρώπη, επειδή θεωρούν ότι είναι υπερβολικά συγκεντρωμένα στις ΗΠΑ και ότι η ορθή διαχείριση και η λογική διαφοροποίησης του κινδύνου απαιτεί μεγαλύτερη και πιο στρατηγική κατανομή κεφαλαίων στην Ευρώπη.

Σε αυτό το περιβάλλον υπάρχει ευκαιρία για τις εταιρείες, εφόσον είναι συνδεδεμένες με μια αγορά που έχει σημαντικό βάθος, όπως η πανευρωπαϊκή ολοκληρωμένη αγορά της Euronext.

Πηγή: ΑΠΕ