Η Euronext συγχαίρει τον Τσεχοσλοβακικό Όμιλο («CSG»), έναν κορυφαίο αμυντικό όμιλο με έδρα την Πράγα, για την εισαγωγή του στο Euronext Amsterdam, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η εισαγωγή της CSG υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών στην υποστήριξη στρατηγικών βιομηχανιών που συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη αυτονομία και ασφάλεια της Ευρώπης. Είναι το 2η εισαγωγή στο Euronext το 2026 και η μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή στον τομέα της άμυνας στον κόσμο που έχει καταγραφεί ποτέ, τόσο ως προς το ποσό που συγκεντρώθηκε όσο και ως προς την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Η CSG είναι μία από τις κορυφαίες αμυντικές εταιρείες της Ευρώπης και ένας κρίσιμος μακροπρόθεσμος προμηθευτής για τα κράτη και τους εταίρους του ΝΑΤΟ. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πυρομαχικών μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος στην Ευρώπη και ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρομαχικών μικρού διαμετρήματος παγκοσμίως. Η CSG πουλά τα προϊόντα της σε βασικούς μακροπρόθεσμους πελάτες, που κυμαίνονται από κυβερνητικούς φορείς έως καθιερωμένες εταιρείες σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως. Με έδρα την Τσεχική Δημοκρατία, το παγκόσμιο αποτύπωμα του Ομίλου περιλαμβάνει 39 εγκαταστάσεις παραγωγής με έδρα την Τσεχική Δημοκρατία, την Ινδία, την Ιταλία, τη Σερβία, τη Σλοβακία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η τιμή εισαγωγής και διάθεσης των μετοχών της CSG ορίστηκε στα Euro25 ανά μετοχή. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ήταν 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) συγκέντρωσε συνολικά Euro3,8 δισ.