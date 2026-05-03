Η πρόσφατη επίσκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στην Καστοριά συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση ενός εκτεταμένου χρηματοδοτικού προγράμματος ύψους 3.000.561 ευρώ. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των παλαιωμένων υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας, μετατρέποντάς τες σε σύγχρονες μονάδες αθλητικής δραστηριότητας.

Η υλοποίηση των έργων βασίζεται στη σύμπραξη δύο κεντρικών φορέων, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα:

Υπουργείο Εσωτερικών: Συμμετέχει με 1.845.347 €

Υπουργείο Αθλητισμού: Συμμετέχει με 1.155.214 €

Από το συνολικό ποσό, οι 880.000 € κατευθύνονται άμεσα στο Δημοτικό Γήπεδο Καστοριάς για την αντικατάσταση του συνθετικού ελαστικού τάπητα (ταρτάν). Πρόκειται για μια επένδυση σε πάγιο εξοπλισμό που κρίθηκε αναγκαία λόγω της καταπόνησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Μετρήσιμα Στοιχεία (E-Kouros 2025)

Όπως αναφέρθηκε από τον κ. Βρούτση κατά την παρουσίαση των μεταρρυθμίσεων, η επένδυση αυτή ερείδεται πάνω σε πραγματικά δεδομένα που καταγράφουν τη δυναμική της περιοχής:

44 ενεργά σωματεία και 19 αθλήματα που αναμένεται να επωφεληθούν από τις βελτιώσεις.

Ένα σύνολο 2.075 αθλητών και αθλητριών που θα έχουν πλέον πρόσβαση σε ασφαλείς χώρους προπόνησης.

47 προπονητές, των οποίων το έργο διευκολύνεται από την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των γηπέδων.

Η ενίσχυση των υποδομών συμπίπτει με την αγωνιστική άνοδο της πόλης, όπως η επιστροφή του Α.Σ. Καστοριά 1980 στη Γ’ Εθνική. Η ύπαρξη σύγχρονων γηπέδων δεν εξυπηρετεί μόνο την καθημερινή άθληση, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για τη φιλοξενία αθλητικών γεγονότων (όπως το Aegeanball Festival του Γιώργου Πρίντεζη), τα οποία λειτουργούν ως μοχλός για την τοπική οικονομία και τον αθλητικό τουρισμό.