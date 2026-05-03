«Με λίστα και μετρημένα και ζυγισμένα».

«Βραχνάς» για τα νοικοκυριά η ακρίβεια

Η ακρίβεια πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά.

«Έρχομαι με λίστα κάθε φορά. Υπάρχουν τιμές που είναι χαμηλές σε κάποια προϊόντα, στα άλλα είναι δύσκολα».

Το καλάθι της εβδομάδας πλέον κοστίζει αισθητά περισσότερο, με τους καταναλωτές να επιλέγουν μόνο τα απαραίτητα.

«Λίγα πράγματα παίρνουμε».

Πολλοί καταναλωτές έχουν περιορίσει τις ποσότητες σε προϊόντα που αγοράζουν ή έχουν κόψει εντελώς κάποια αγαθά.

«Παλιά ερχόμουν με δύο καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό».

Κι ενώ η κατάσταση είναι ήδη πιεστική για πολλούς μισθωτούς και συνταξιούχους, παράγοντες της αγοράς εκφράζουν φόβους για νέες ανατιμήσεις.

Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι πάνω από το 25% του οικογενειακού προϋπολογισμού δαπανάται στα καθημερινά ψώνια.