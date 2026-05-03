Ο θάνατος ενός 13χρονου στην Ηλεία έχει φέρει στο προσκήνιο τα κενά στην ασφάλεια κατά τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Όπως ανέφερε στο MEGA ο δικηγόρος Νίκος Αλετράς, οι οδικές υποδομές της χώρας είναι ανεπαρκείς για την ασφαλή κυκλοφορία των ηλεκτρονικών πατινιών, ενώ η οδήγησή τους εγκυμονεί μεγάλο κίνδυνο.

«Νομίζω πως το πρόβλημα ξεκινάει στη δυνατότητα που έχει ο καθένας να νοικιάζει. Αυτό με τις ενοικιάσεις των πατινιών, ειδικά στην Αθήνα, θεωρώ ότι έχει πάρει ιδιαίτερη έκταση. Και τουλάχιστον στο κέντρο αυτό, το οποίο καθημερινά γίνεται είναι πρωτοφανές. Και δεν είναι μόνο στους δρόμους του κέντρου, σε μεγάλες αστικές λεωφόρους, τώρα στην Αλεξάνδρας, στην Κηφισίας, στη Συγγρού», είπε.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, το νομικό πλαίσιο ορίζει τα εξής:

-κάτω των 12 ετών απαγορεύεται το ηλεκτροκίνητο πατίνι,

-12-15 ετών επιτρέπεται με μέγιστη ταχύτητα 6 χλμ/ώρα,

-άνω των 15 ετών με μέγιστη ταχύτητα 25 χλμ/ώρα

Παράλληλα, απαγορεύονται τα πατίνια σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ/ώρα, ενώ το κράνος είναι υποχρεωτικό και απαγορεύεται το δικάβαλο.

Εκείνο που προκαλεί προβληματισμούς είναι ότι εταιρείες ενοικίασης δεν έχουν την υποχρέωση να παρέχουν κράνη, κάτι που συμβαίνει σε άλλες χώρες.

Η Ελένη Ζωντήρου, αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, εξήγησε ότι υπάρχει κενό στη χωροθέτηση των πατινιών και εξήγησε ότι ο Δήμος προσπαθεί να την επιβάλει σε συγκεκριμένα σημεία, ξεκινώντας από το ιστορικό κέντρο, ενώ επιβάλλονται πρόστιμα στις εταιρείες για τη μαζική παράνομη τοποθέτηση πατινιών.