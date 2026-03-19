Σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια και να περιοριστούν τα ατυχήματα, οι ιταλικές αρχές προχωρούν στην καθιέρωση υποχρεωτικής αναγνωριστικής πινακίδας – του λεγόμενου «targhino» – για τα ηλεκτρικά πατίνια. Το νέο μέτρο τίθεται σε ισχύ από τις 16 Μαΐου και προβλέπει πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τα 400 ευρώ για όσους κυκλοφορούν χωρίς το σχετικό σήμα ταυτοποίησης.

Η υποχρέωση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο αλλαγών που περιλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, τη χρήση κράνους για όλους τους αναβάτες, την απαγόρευση κυκλοφορίας εκτός αστικών περιοχών, καθώς και συγκεκριμένα όρια ταχύτητας. Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρικά πατίνια θα μπορούν να κινούνται έως 20 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε πεζοδρομημένες ζώνες το όριο μειώνεται στα 6 χιλιόμετρα.

Η διαδικασία έκδοσης της «μίνι πινακίδας» θα πραγματοποιείται ψηφιακά, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με χρήση προσωπικών κωδικών ταυτοποίησης. Το σήμα θα συνδέεται με τον φορολογικό αριθμό του ιδιοκτήτη και όχι με το ίδιο το όχημα, καθώς τα πατίνια δεν διαθέτουν αριθμό πλαισίου ούτε καταχωρίζονται σε εθνικά μητρώα οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα σύστημα διοικητικής ιχνηλασιμότητας που επιτρέπει την ταχεία αναγνώριση του κατόχου σε περίπτωση παραβάσεων ή ατυχημάτων.

Το κόστος για την έκδοση του αναγνωριστικού σήματος παραμένει σχετικά χαμηλό, καθώς προβλέπεται μικρό παράβολο, χαρτόσημο και διοικητικά τέλη. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για ανήλικους άνω των 14 ετών, με ευθύνη του γονέα ή κηδεμόνα.

Μετά την έγκριση της αίτησης, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να παραλάβει το αυτοκόλλητο από αρμόδια υπηρεσία και να το τοποθετήσει σε εμφανές σημείο στο πίσω μέρος του πατινιού ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, στο μπροστινό τμήμα του τιμονιού.

Πέρα από τον συμβολικό χαρακτήρα της σήμανσης, το μέτρο αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τους ελέγχους των αρχών και να ενισχύσει την εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης. Η σύνδεση του αναγνωριστικού με τα ασφαλιστικά δεδομένα θα επιτρέπει την ταχύτερη διαπίστωση παραβάσεων, αλλά και τη διευκόλυνση των διαδικασιών αποζημίωσης σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει επίσης διαδικασίες για περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή μεταβίβασης του πατινιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προχωρεί σε διαγραφή του αναγνωριστικού και έκδοση νέου, διαδικασία που συνεπάγεται επιπλέον διοικητικά τέλη.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον αυξημένο όγκο αιτήσεων, ώστε να μην καθυστερήσει η εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Παρότι το μέτρο έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους και την αποτροπή της ανεξέλεγκτης χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα υλοποίησης, την ενημέρωση των πολιτών και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Σε κάθε περίπτωση, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη μικροκινητικότητα στις ευρωπαϊκές πόλεις, όπου η τεχνολογία και η ρύθμιση καλούνται να συμβαδίσουν.