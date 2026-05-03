Επικίνδυνη παραμένει η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας, με τις τροχαίες παραβάσεις να συνεχίζονται παρά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις αυστηρότερες ποινές που αυτός προβλέπει.

Καθημερινά, οδηγοί παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση, ενώ πολλοί αναβάτες μοτοσικλετών εξακολουθούν να κινούνται χωρίς κράνος, αδιαφορώντας για τους κινδύνους.

Επτάμιση μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νέου ΚΟΚ, ελάχιστα φαίνεται να έχουν αλλάξει στην οδική συμπεριφορά των οδηγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, τον Απρίλιο σημειώθηκαν 461 τροχαία ατυχήματα στην πρωτεύουσα, με απολογισμό 7 νεκρούς και 534 τραυματίες.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατέγραψαν συνολικά 28.000 παραβάσεις σε όλη την Αττική. Από αυτές, 1.047 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ, 653 κινήθηκαν με υπερβολική ταχύτητα και 237 παραβίασαν το κόκκινο φανάρι.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Μόνο τον Απρίλιο καταγράφηκαν 582 περιπτώσεις, ενώ 3.500 οδηγοί και αναβάτες δέχθηκαν πρόστιμο επειδή δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας ή κράνος.

Όπως προκύπτει, οι περισσότεροι πολίτες εκτιμούν ότι οι έλεγχοι της Τροχαίας στους δρόμους θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, ώστε να μειωθούν οι παραβάσεις και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια.