Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Στάθη Γαβάκη, του ιστορικού εκφωνητή του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και του ΣΕΦ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.
Ο Στάθης Γαβάκης υπήρξε για πολλά χρόνια η χαρακτηριστική φωνή των αγώνων του Ολυμπιακού, συνδέοντας το όνομά του με τις μεγαλύτερες στιγμές του συλλόγου στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον επί σειρά ετών εκφωνητή, εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια για την απώλειά του και τιμώντας την πολυετή προσφορά του στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια.
Αναλυτικά η ανάρτηση
«Σίγησε η φωνή του Ολυμπιακού!
Ο Στάθης Γαβάκης, ο άνθρωπος του οποίου η φωνή συντρόφευσε τους ερυθρόλευκους φιλάθλους για τρεις δεκαετίες, αυτός που ήταν παρών στις μεγάλες επιτυχίες όλων των ομάδων του Θρύλου, έφυγε από κοντά μας.
Η οικογένεια του Ολυμπιακού πενθεί.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του».
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 3, 2026