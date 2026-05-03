Παράλληλα με την Ελλάδα, στο τελικό της στάδιο έχει φτάσει και η αγωνιστική περίοδος στη Σαουδική Αραβία. Γιατί όμως αυτό να απασχολεί τον Άρη; Προφανώς και για τον Κλέιτον Ντιαντί.

Οι Θεσσαλονικείς παρακολουθούν στενά την πορεία της Αλ Ντιρίγια, εξαιτίας του Σενεγαλέζου εξτρέμ που αγωνίζεται εκεί ως δανεικός από το περασμένο καλοκαίρι. Ένας δανεισμός που έχει φέρει στα ταμεία της ομάδας 1,5 εκατ. ευρώ!

Ο 19χρονος εξτρέμ, που σύντομα γίνεται 20, χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή στον πρόσφατο αγώνα απέναντι στην Άμπα, όπου η ομάδα του επικράτησε με 2-0. Μπήκε στο παιχνίδι στο 80ό λεπτό, συμβάλλοντας σε μια νίκη που φέρνει την Αλ Ντιρίγια πιο κοντά στην απευθείας άνοδο. Αυτό, με τη σειρά του, φέρνει και τον Άρη πιο κοντά σε σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η Αλ Ντιρίγια διατηρεί προβάδισμα δύο βαθμών (69 συνολικά) από την τρίτη Αλ Φαϊσαλί, η οποία με τη δική της νίκη χθες μείωσε ξανά τη διαφορά. Έτσι, η ομάδα του Ντιαντί χρειάζεται τουλάχιστον δύο νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια για να εξασφαλίσει τον στόχο της, εκτός αν αρκεστεί σε λιγότερους ανάλογα με τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων.

Με την ολοκλήρωση της σεζόν αναμένεται να προχωρήσει και η συμφωνία ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Σενεγαλέζο, εκτός αν αυτή κλείσει νωρίτερα, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό που αναμένεται να ενισχύσει σύντομα τα ταμεία του Άρη και θα είναι… ανάσα μετά από μία χρονιά και με πολύ μεγάλα νούμερα τα οποία η διοίκηση προσπαθεί ήδη να… συμμαζέψει εν όψει της νέας σεζόν.