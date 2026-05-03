Η Μπενφίκα έμεινε στο 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάο (2/5), για την 32η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος, σε ένα ματς που άφησε έντονα παράπονα στους «Αετούς» για τη διαιτησία.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, χωρίς να χρησιμοποιήσει τον Βαγγέλη Παυλίδη, προηγήθηκε με 0-2, ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και κατάφεραν να φτάσουν στην ισοφάριση, παίρνοντας τελικά τον βαθμό της ισοπαλίας.

Οι διαμαρτυρίες από πλευράς Μπενφίκα ήταν έντονες, κυρίως για τη φάση της αποβολής του Οταμέντι, με την ομάδα να εκφράζει τη δυσαρέσκειά της προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, Γκουστάβο Κορέια.

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση διαμαρτυρίας, η Μπενφίκα προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, αναδεικνύοντας τον ρέφερι ως «πολυτιμότερο παίκτη» (MVP) του αγώνα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στο διαδίκτυο.