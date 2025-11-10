Η Μπενφίκα προηγήθηκε με 2-0 στο «Ντα Λουζ» κόντρα στην Κάσα Πία, όμως οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν, παίρνοντας έναν ανέλπιστο βαθμό που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός θεωρεί ότι το πέναλτι που καταλογίστηκε για το 2-1 ήταν ανακριβές, καθώς η μπάλα φάνηκε να χτυπά στο σώμα και όχι στο χέρι του αμυνόμενου.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Μουρίνιο πλησίασε τον διαιτητή για να εκφράσει τα παράπονά του, τονίζοντας ότι πρόκειται για λάθος τόσο του ρέφερι όσο και του VAR. Όπως ανέφερε: «Μετά το 2-0 το παιχνίδι είχε τελειώσει, αλλά ο διαιτητής και το VAR άνοιξαν ξανά το παιχνίδι με ένα λάθος πέναλτι που δεν θα δινόταν πουθενά στον κόσμο».

Ο Πορτογάλος προπονητής πρόσθεσε ότι είναι δύσκολο να κατανοήσει την απόφαση του διαιτητή και την έλλειψη παρέμβασης του VAR σε μια προφανή φάση, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν την κατάκτηση των τίτλων: «Είναι περίεργο… δύσκολο να καταλάβεις πώς αποφασίζει ο διαιτητής, αλλά ακόμη πιο δύσκολο να καταλάβεις γιατί το VAR δεν παρενέβη σε μια προφανή φάση, που η UEFA, η FIFA και τα πρωταθλήματα στην αρχή της σεζόν παρουσιάζουν ως σαφή παραδείγματα. Θέλω να είμαι ήπιος και ισορροπημένος και να πω ότι ο διαιτητής και το VAR έκαναν λάθος. Αλλά όχι, όταν ο διαιτητής κάνει λάθος, το VAR βοηθάει. Άρα γιατί δεν βοήθησε; Είναι δύσκολο να το εξηγήσω γνωρίζοντας ότι αν μιλήσω θα τιμωρηθώ αργότερα. Χάσαμε δύο βαθμούς, οι άλλοι κέρδισαν δύο, κάπως έτσι χάνονται και κερδίζονται τα πρωταθλήματα».