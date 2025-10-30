Η Μπενφίκα επικράτησε 3-0 της Τοντέλα για τα προημιτελικά του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να ξεχωρίζει για ακόμη μια φορά. Ο διεθνής επιθετικός συνέχισε τη φετινή εξαιρετική πορεία του, προσθέτοντας ακόμα ένα γκολ στην εντυπωσιακή του συγκομιδή. Με υποδειγματικό πλασέ στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και «σφράγισε» την πρόκριση για την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο.

Τα άλλα δύο γκολ των «αετών» σημείωσαν ο Οταμέντι και ο Λουκεμπακιό, εξασφαλίζοντας μια άνετη νίκη για την ομάδα της Λισαβόνας. Η εμφάνιση του Παυλίδη επιβεβαίωσε τη σταθερά ανοδική του φόρμα, μετά το χατ τρικ του απέναντι στην Αρούκα, και καθιστά τον Έλληνα επιθετικό καθοριστικό παράγοντα στις επιτυχίες της Μπενφίκα και φέτος.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα εξασφάλισε την παρουσία της στο Final Four της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στις 6 – 7 Ιανουαρίου 2026, ενώ ο τελικός προγραμματίζεται για τις 10 Ιανουαρίου. Το εντυπωσιακό γκολ του Παυλίδη επιβεβαιώνει ότι παραμένει «καυτός» και έτοιμος να καθορίσει τις κρίσιμες στιγμές για την ομάδα του.