Συναγερμός σήμανε σε πτήση της EasyJet από την Αίγυπτο προς το Λονδίνο, όταν ένα power bank προκάλεσε πανικό, οδηγώντας το αεροσκάφος σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ρώμης.

Όπως μετέδωσε το Sky News, η απόφαση για προσγείωση ελήφθη προληπτικά, ύστερα από ενημέρωση επιβάτη ότι φόρτιζε το power bank του μέσα στη βαλίτσα μια πρακτική που απαγορεύεται αυστηρά κατά τη διάρκεια πτήσης.

Η πτήση EZY2618 είχε απογειωθεί από τη Χουργκάντα της Αιγύπτου το βράδυ της Τρίτης (19/5/2026) με προορισμό το αεροδρόμιο του Λούτον, όπου επρόκειτο να προσγειωθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της EasyJet, το πλήρωμα ενημερώθηκε ότι το power bank φόρτιζε στις αποσκευές ενός επιβάτη και για λόγους ασφαλείας, το αεροσκάφος εκτράπηκε προς το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης. Η πτήση αναπρογραμματίστηκε για την επόμενη ημέρα.

«Ο κυβερνήτης αποφάσισε τότε να αλλάξει πορεία ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά. «Παρέχουμε διαμονή σε ξενοδοχείο και γεύματα, όπου αυτό είναι δυνατό».

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες για την ταλαιπωρία που προκάλεσε η αλλαγή πορείας και η καθυστέρηση, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά της.