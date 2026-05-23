Έξι Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πέντε αστυνομικοί και ένας έφηβος, σκοτώθηκαν σήμερα ύστερα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης και την αστυνομία του θύλακα.

Η Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι οι σοροί των έξι θυμάτων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μαζί με αρκετούς τραυματίες, μετά τον βομβαρδισμό που έπληξε αστυνομικό τμήμα στον τομέα Αλ Τουάμ.

Το νοσοκομείο αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας επιβεβαίωσε την παραλαβή έξι σορών, ανάμεσά τους και ενός εφήβου που είχε γεννηθεί το 2011.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία επιβεβαίωσε τον θάνατο πέντε ανδρών, δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του αστυνομικού τμήματος στο Αλ Τουάμ. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι το πλήγμα στόχευσε σκηνή της αστυνομίας κοντά σε σημείο ελέγχου.

Ισραηλινή στρατιωτική πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ο στρατός στοχοθέτησε στην περιοχή «τρομοκράτες της Χαμάς».

Αντιδράσεις και απολογισμός απωλειών

Το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε ότι 42 αστυνομικοί έχουν σκοτωθεί στον θύλακα από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο, την οποία Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται πως παραβιάζουν σχεδόν καθημερινά.

Σε δελτίο Τύπου, η Χαμάς κατήγγειλε «ένα έγκλημα» εναντίον αστυνομικών, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να «σπείρει το χάος στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 890 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της εκεχειρίας. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι πέντε στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη Γάζα την ίδια περίοδο.