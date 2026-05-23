Ανεξέλεγκτες παραβάσεις καταγράφουν οι «έξυπνες» κάμερες στους δρόμους της Αττικής, αποκαλύπτοντας την επικίνδυνη καθημερινότητα των οδηγών και τη συστηματική παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Στη Λεωφόρο Πειραιώς, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ο φακός του MEGA κατέγραψε αλλεπάλληλες παραβάσεις. Οδηγοί πραγματοποιούν αναστροφές σε σημεία όπου υπάρχει σήμανση απαγόρευσης, ενώ οχήματα και μοτοσικλέτες κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, ακόμη και τη στιγμή που διέρχεται ασθενοφόρο.

Παρά τους εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας, η εικόνα στους ελληνικούς δρόμους παραμένει ανησυχητική. Η παραβίαση των διαβάσεων από οδηγούς είναι συχνό φαινόμενο, ενώ μοτοσικλετιστές χωρίς κράνος και χειριστές πατινιών χωρίς μέτρα ασφαλείας κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Οι παραβάσεις εντοπίζονται από οκτώ κάμερες που λειτουργούν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και έχουν τοποθετηθεί σε πολυσύχναστα σημεία της πρωτεύουσας. Σε περίπτωση ένστασης από τον οδηγό, προβλέπεται δεύτερος έλεγχος για επιβεβαίωση της παράβασης.

Χαρακτηριστικό της έκτασης του προβλήματος είναι, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, μέσα σε τέσσερις ημέρες καταγράφηκαν 4.710 παραβάσεις στους δρόμους της Αττικής, επιβεβαιώνοντας πως η οδική ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο.