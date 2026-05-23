Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στη σκηνή του μεγάλου τελικού της Γιουροβίζιον, όλα συνέβαιναν γρήγορα: τα τραγούδια άλλαζαν, οι εικόνες διαδέχονταν η μία την άλλη και οι ερμηνείες των τραγουδιστών πολλές φορές χάνονταν μέσα στον θόρυβο του Wiener Stadthalle στη Βιέννη και της έντασης της τηλεοπτικής μετάδοσης της βραδιάς. Μέσα σε όλο αυτό το φευγαλέο σκηνικό, η Ντάρα, η φετινή εκπρόσωπος της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό, κατάφερε κάτι διαφορετικό.

Εδωσε μια στιγμή με χαρακτήρα, από εκείνες που δεν θυμάσαι μόνο για την ευκολομνημόνευτη φράση «Bangaranga» που επαναλάμβανε διαρκώς σαν μάντρα στο ομότιτλο τραγούδι της ή τη δυναμική ηλεκτρονική μελωδία με τις βαλκανικές και ποπ πινελιές που την έκανε να λικνίζεται. Αλλά για την παρουσία που έμοιαζε να είναι βγαλμένη από βιντεοκλίπ, τη σέξι ενέργεια που δεν λοξοδρόμησε προς το πρόστυχο αλλά το θελκτικό και τη σκηνική της ένταση η οποία έμοιαζε να φτάνει στην έκσταση. Οπως δηλαδή και οι κουκέρι, οι άνδρες βγαλμένοι από τη βουλγαρική λαογραφία που τριγύριζαν στα χωριά με μάσκες και κουδούνια για να ξορκίζουν το κακό κι έδωσαν έμπνευση στο στήσιμο της συμμετοχής της χώρας στη Γιουροβίζιον.

Ολες αυτές οι διαφορετικές ποιότητες που παρουσίασε η Ντάρα, την έκαναν ακαταμάχητη στα μάτια του ευρωπαϊκού κοινού, χαρίζοντάς της τελικά τη νίκη στον διαγωνισμό, την πρώτη στην ιστορία της χώρας της. Κι ας μην ήταν φαβορί σύμφωνα με τα στοιχήματα. Κι ας σκαρφάλωσε βήμα βήμα στην κορυφή, ξεκινώντας από τους ημιτελικούς, συνεχίζοντας στον τελικό με τη θεαματική ψήφο των κριτικών επιτροπών που της χάρισαν 204 βαθμούς και καταλήγοντας με τους 312 βαθμούς, αποτέλεσμα-ρεκόρ του televoting, αφήνοντας πίσω το δεύτερο Ισραήλ κατά 173 βαθμούς, τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη διαφορά στην ιστορία του θεσμού.

Ετσι, η επιστροφή της Βουλγαρίας στη Γιουροβίζιον έπειτα από τρία χρόνια απουσίας λόγω οικονομικών δυσκολιών, στέφθηκε με δάφνες. Κι όμως, πριν από την καλλιτεχνική αυτή αυγή της Ντάρα, το βαθύ σκοτάδι λίγο έλειψε να την καταπιεί. Η σφοδρή κριτική που δέχτηκε στην πατρίδα της μετά την αρχική παρουσίαση του «Bangaranga», της φύτεψε τον σπόρο της αμφιβολίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα των επιλογών της, ανοίγοντάς της την πόρτα της εξόδου από την 70ή επετειακή διοργάνωση της Γιουροβίζιον. Ευτυχώς για εκείνη, της την έκλεισε ο σύζυγός της, Ερβιν, γιατρός στο επάγγελμα από την Τουρκία, δείχνοντάς της τον δρόμο προς τη Βιέννη, όπως όταν την παρότρυνε εξ αρχής να δηλώσει συμμετοχή στους βουλγαρικούς προκριματικούς.

Κατά κάποιον τρόπο, με την απόφασή της να μην ενδώσει τελικά στις σειρήνες της απογοήτευσης, αφέθηκε στο ίδιο το τραγούδι που ερμήνευσε, βιώνοντας την ουσία του. Αλλωστε, το «Bangaranga» γεννήθηκε μέσα από την προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το άγχος και τις ανασφάλειές της. Είναι λέξη έμπνευσης της 27χρονης τραγουδίστριας με αναφορές στην τζαμαϊκανή αργκό, ταυτόσημη της εκδίωξης των εσωτερικών δαιμόνων ώστε να επικρατήσει η αγάπη κι όχι ο φόβος. Οταν ντύθηκε μ’ έναν ξέφρενο ρυθμό που συνέθεσε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κοντόπουλος, έφτασε να γίνει μια κατάσταση θορυβώδους ζωντάνιας που στροβίλισε την Ντάρα, εκτινάσσοντάς την στο πάνθεον των νικητών της Γιουροβίζιον.

Η Νταρίνα Νικολάεβα Γιότοβα, όπως είναι το πλήρες όνομά της, γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1998 στη Βάρνα, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας κι από μικρή ασχολήθηκε με το πεντάγραμμο, φοιτώντας στο μουσικό σχολείο «Ντόμπρι Χρίστοφ» όπου ειδικεύτηκε στα παραδοσιακά φωνητικά. Προκειμένου να διεκδικήσει τη δική της θέση κάτω από τον καλλιτεχνικό ήλιο, δήλωσε συμμετοχή το 2015 στο σόου «X Factor Bulgaria» όπου αν και μόλις 17 ετών, κατάφερε να φτάσει ως τον τελικό αφήνοντας θετικές εντυπώσεις. Η συνάντησή της με τον αναγνωρισμένο τραγουδιστή στη γείτονα χώρα Κρίσκο, που έγινε μέντοράς της, τη βοήθησε να εξελίξει την καριέρα της και εν τέλει να κάνει τα πρώτα της βήματα στη δισκογραφία.

Σε κάθε της δουλειά, έμαθε να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη, δούλεψε πολύ τη φωνή της και τη σκηνική της παρουσία, καταφέρνοντας να γίνει μία από τις πιο γνωστές τραγουδίστριες της πατρίδας της. Μεγαλύτερες επιτυχίες της θεωρούνται τα κομμάτια «Thunder», «Call me» και «Mr Rover», τα οποία βρέθηκαν στην κορυφή του επίσημου βουλγαρικού Airplay Chart, ενώ συμπεριλήφθηκαν στις playlists του New Music Friday σε όλη την Ευρώπη. Τα τραγούδια και τα βίντεό της έχουν συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 80 εκατομμύρια ακροάσεις και προβολές.

Μέσα από συνεργασίες με συνθέτες και παραγωγούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Ρουμανία, η παγκόσμια απήχησή της επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς που πλέον στη μετά Γιουροβίζιον εποχή αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία. Στο βιογραφικό της έχει συνεργασίες με γνωστά ονόματα της μουσικής όπως ο Κρις Γιανγκ, ο Jungleboi, ο Yoad Nevo και ο Monoir. Επιστρέφοντας στα μουσικά σόου που την ανέδειξαν, το 2021 και 2022 ήταν μέντορας στο «The Voice of Bulgaria», καθοδηγώντας νέα ταλέντα στην τραγουδιστική τους περιπέτεια. Στη συνέχεια, συμμετείχε και στο χορευτικό «Dancing Stars Bulgaria», φτάνοντας μέχρι τον τελικό.