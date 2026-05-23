Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στο tanea.gr και στον Γιάννη Λαμπίρη στην προπόνηση του Ολυμπιακού πριν από τον μεγάλο τελικό της EuroLeague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποθεώνοντας τον Σέρχιο Γιουλ ως έναν πραγματικό legend της διοργάνωσης.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως θέλει η αυριανή μέρα να γίνει γιορτή για όλο τον οργανισμό και τον κόσμο του Ολυμπιακού, που στηρίζει την ομάδα παντού και δίνει τεράστια ενέργεια από την κερκίδα.

Με φόντο τη μεγάλη μάχη του τίτλου, ο Παπανικολάου υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός έχει τα κομμάτια για να προσαρμοστεί σε κάθε ρυθμό, αλλά στόχος είναι να επιβάλει τους δικούς του κανόνες στο παιχνίδι.