Σε λίγο καιρό ξεκινά το Μουντιάλ και ο σούπερ σταρ της Εθνικής Γαλλίας Κιλιάν Εμπαπέ δεν διστάζει να δηλώσει πως η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση συνιστά απειλή για τη χώρα του. Ο αρχηγός των Les bleues ανησυχεί για το ότι το κόμμα της Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές. Η Λεπέν επέλεξε να του απαντήσει ειρωνικά, θυμίζοντάς του πως η Παρί κέρδισε το Champions League όταν εκείνος έφυγε από την ομάδα. Ο 27χρονος Εμπαπέ, με καταγωγή από το Καμερούν και την Αλγερία, έχει μετατραπεί σε σύμβολο της γαλλικής πολυφυλετικής σύνθεσης, γράφουν οι «New York Times». Και προβλέπουν πως η πολιτική αντιπαράθεσή του με την Ακροδεξιά θα συνεχιστεί και μετά το Μουντιάλ.

«Ποιο είναι το πιο έξυπνο άτομο που έχετε γνωρίσει στη ζωή σας;» ρώτησαν τον Γένσεν Χουάνγκ, επικεφαλής της Nvidia, της πολυεθνικής που βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας. «Μέχρι τώρα, ο ορισμός της νοημοσύνης ήταν κάποιος που μπορεί να λύνει προβλήματα. Ολοι νόμιζαν ότι ο προγραμματισμός λογισμικού είναι το απόλυτο έξυπνο επάγγελμα. Ποιο ήταν, όμως, το πρώτο πράγμα που έλυσε η τεχνητή νοημοσύνη; Ο προγραμματισμός λογισμικού». Πιστεύει ότι ο ορισμός της ευφυΐας, πλέον, είναι διαφορετικός: «Είναι κάποιος που βρίσκεται στο σταυροδρόμι της τεχνικής ικανότητας, της ανθρώπινης ενσυναίσθησης και της ικανότητας κατανόησης του ανείπωτου – λύνει προβλήματα πριν καν εμφανιστούν. Και μπορεί, κάλλιστα, να είναι κάποιος ο οποίος δεν έγραψε καν καλά στις εξετάσεις του σχολείου».

Σε ντοκιμαντέρ που χρησιμοποιεί 1.000 φωτογραφίες από οικογενειακά άλμπουμ και τεχνητή νοημοσύνη, ο σκηνοθέτης Στίβεν Σόντερμπεργκ εικονογράφησε την τελευταία ραδιοφωνική συνέντευξη του Τζον Λένον, το πρωί της δολοφονίας του. «Η τελευταία συνέντευξη» παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ των Καννών, σε ειδική προβολή – είναι η οπτικοποίηση εκείνης της συζήτησης, διάρκειας δύο ωρών και 45 λεπτών. Κύριο θέμα είναι η συμφιλίωση με τη Γιόκο Ονο – μια γιορτή για την αναγέννηση της αγάπης τους. Κυμαίνεται ανάμεσα στη μελαγχολία και την αισιοδοξία και εκείνον τον υπέροχο στίχο που λέει: «Κανείς δεν φταίει, ξέρω ότι ο χρόνος πετάει τόσο γρήγορα».

Εχει υποστηρίξει με συνέπεια – με το ανασκαφικό του έργο αλλά και ως καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών – ότι «ο ανθρωποκεντρισμός έχει τις ρίζες του στον νησιωτικό πολιτισμό του Αιγαίου». Ο Χρήστος Ντούμας, γνωστός ως ο ανασκαφέας του Ακρωτηρίου Θήρας από το 1975, έχει υπηρετήσει την αρχαιολογία από πολλές θέσεις. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μόλις τον αναγόρευσε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας – μια τιμή για εκείνον που αποτέλεσε, επί δεκαετίες, δάσκαλο για τις νεότερες γενιές επιστημόνων στο σκάμμα, στα εργαστήρια και στα μαθήματα και διδάχτηκαν το ήθος, το εύρος γνώσεων και τη βαθιά δημοκρατική σκέψη και δράση του. Μια κίνηση ευγνωμοσύνης και αγάπης για εκείνον που με το έργο του έγινε δάσκαλος όλων μας.