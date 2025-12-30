Περίπου 10.000 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη καταγράφηκαν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες από τις πρώτες κάμερες που εγκαταστάθηκαν στην Αττική, αποκαλύπτοντας την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, τα στοιχεία προέρχονται τόσο από κάμερες της Περιφέρειας Αττικής όσο και από το πιλοτικό σύστημα της Τροχαίας Αττικής με οκτώ κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί δύο κατηγορίες καμερών: Εκείνες της Περιφέρειας Αττικής και οι πρώτες οκτώ «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας. Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια έχει δρομολογήσει την τοποθέτηση 388 καμερών σε 100 επικίνδυνες διασταυρώσεις, με κύριο στόχο τον έλεγχο της παραβίασης του κόκκινου σηματοδότη, μιας από τις βασικές αιτίες θανατηφόρων τροχαίων. Ήδη, οι πρώτες δεκάδες κάμερες έχουν τεθεί σε λειτουργία, ενώ το σύνολο του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο.

Παράλληλα, τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών έχουν θέσει σε πιλοτική λειτουργία οκτώ κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Οι συγκεκριμένες κάμερες μπορούν να εντοπίζουν και άλλες σοβαρές παραβάσεις, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, αναγνωρίζοντας ακόμη και αν τα χέρια του οδηγού είναι απασχολημένα με κάποια συσκευή.

Ο κ. Παπαστεργίου ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι κάμερες δεν επιβάλλουν αυτόματα πρόστιμα. «Καμία τεχνολογία, όσο εξελιγμένη κι αν είναι, δεν βεβαιώνει από μόνη της την παράβαση. Η τελική βεβαίωση γίνεται από αστυνομικό όργανο, αφού ελεγχθούν τα στοιχεία στην κοινή πλατφόρμα. Στη συνέχεια, η παράβαση αποστέλλεται στον πολίτη στο κινητό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι οκτώ πιλοτικές κάμερες AI, που ανήκουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, λειτουργούν σε κομβικά σημεία της Αττικής, μεταξύ των οποίων στο κέντρο της Αθήνας (Πανεπιστημίου και λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας), στην Αγία Παρασκευή, τη Ραφήνα, την Καλλιθέα, καθώς και σε περιοχές των νοτίων και βορείων προαστίων.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα της Τροχαίας Αττικής, στο οποίο οι οδηγοί λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS για τις παραβάσεις τους. Ο σχετικός διαγωνισμός για τη δημιουργία ενιαίου πανελλαδικού πληροφοριακού συστήματος έχει ολοκληρωθεί και, σύμφωνα με τον υπουργό, οι πρώτες κανονικές βεβαιώσεις παραβάσεων αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα Ιανουαρίου.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τις αρχές της άνοιξης, αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων και κατηγοριοποίησης παραβάσεων. Παράλληλα, προβλέπεται και η άμεση ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης, ενισχύοντας τον έλεγχο και την οδική ασφάλεια.