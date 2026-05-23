Οι 19 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή του διεθνούς στόλου «Global Sumud Flotilla» επέστρεψαν στην Ελλάδα το βράδυ της Παρασκευής, μετά την επιχείρηση που είχε στόχο να προσεγγίσει τη Λωρίδα της Γάζας και να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, κατά τη διάρκεια της κράτησής τους από τις ισραηλινές Αρχές υπέστησαν βίαιη μεταχείριση, βασανιστήρια και σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Αμέσως μετά την άφιξή τους, τα μέλη της αποστολής προχώρησαν σε καταγγελίες για συστηματικά βασανιστήρια, σωματική και λεκτική κακοποίηση, κάνοντας λόγο για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καταγγελίες για βασανιστήρια και βία

Η παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτιδα Φαίδρα Βόκαλη, ιδρυτικό μέλος των Filmmakers 4 Palestine Greece, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη βίαιη μεταχείριση που, όπως ανέφερε, υπέστησαν οι συλληφθέντες. «Με χτύπησαν, όχι τόσο βαριά όσο άλλους συντρόφους. Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια στα οποία ήμασταν σε stress positions πάρα πολλές ώρες γονατισμένοι ακούγοντας τον Ισραηλινό εθνικό ύμνο», δήλωσε μεταξύ άλλων η ίδια, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ αλωνίζει τη Μεσόγειο λες και είναι το χωραφάκι του».

Η Φαίδρα Βόκαλη άσκησε επίσης δριμεία κριτική στη στάση της διεθνούς κοινότητας και της ελληνικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η ατιμωρησία ενισχύει τη βία και την αυθαιρεσία.

«Προσπαθούσαν να μας απανθρωποποιήσουν»

Άλλο μέλος της αποστολής περιέγραψε τα γεγονότα ως «βασανιστήρια που παραπέμπουν στον 19ο αιώνα». Η Χριστίνη Δέση Λουκά, Γραμματέας του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ), τόνισε τον ειρηνικό χαρακτήρα της αποστολής, επισημαίνοντας ότι σκοπός ήταν η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

«Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αποκλείσει όλη αυτή την περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια σημείωσε πως «δεν υπάρχει αλληλέγγυος που να μην πέρασε από το χέρι ενός βασανιστή», καταγγέλλοντας ξυλοδαρμούς, στέρηση νερού και εξευτελισμό των ακτιβιστών. «Προσπαθούσαν να μας απανθρωποποιήσουν», υπογράμμισε.

Σεξουαλικές παρενοχλήσεις και επιθέσεις κατά την απέλαση

Οι μαρτυρίες των ακτιβιστών περιλαμβάνουν αναφορές για σπασμένα πλευρά, έλλειψη πρόσβασης σε βασικά αγαθά και σεξουαλικές παρενοχλήσεις. «Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, οτιδήποτε και να ζητούσες η μόνη απάντηση ήταν το ξύλο… Υπήρχαν πολλές σεξουαλικές κακοποιήσεις και παρενοχλήσεις», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Παρά τη βία, οι ακτιβιστές δηλώνουν ότι δεν λύγισαν. Όπως περιγράφουν, ακόμη και την ώρα της απέλασής τους δέχθηκαν επιθέσεις: «Με το που προσπαθήσαμε να σηκώσουμε το σήμα της νίκης, ακόμα και τότε πάλι είχαμε επίθεση από αστυνομικούς να μας χτυπάνε κόσμο».

Κάλεσμα για δράση και αλληλεγγύη

Κλείνοντας, οι Έλληνες ακτιβιστές κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να εστιάσει στους χιλιάδες Παλαιστίνιους που παραμένουν κρατούμενοι. «Αυτό που βιώσαμε είναι μια μικρή γεύση του τι περνούν 9.500 όμηροι Παλαιστίνιοι», τόνισε η Χριστίνη Δέση Λουκά, ζητώντας από την ελληνική κοινωνία να αντιδράσει «για την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και την ανεξαρτησία ενός λαού που αγωνίζεται για το δίκαιο και το αυτονόητο».