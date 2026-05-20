Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε προχθές Δευτέρα ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών που εκδόθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

«Κι οι 430 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε ισραηλινά σκάφη και οδηγούνται στο Ισραήλ, όπου θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους (των χωρών) τους», ανέφερε το ΥΠΕΞ, επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά των επιβαινόντων.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Global Sumud Flotilla (παγκόσμιος στολίσκος ανθεκτικότητας), ο οποίος αποτελούνταν από περίπου πενήντα πλεούμενα, είχε ανακοινώσει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν την επιβίβαση στα σκάφη του.

«Η ισραηλινή κατοχή για ακόμη μια αφορά αναχαίτισε παράνομα και βίαια τον διεθνή στόλο μας με ανθρωπιστικά σκάφη κι απήγαγε τους εθελοντές μας», ανέφερε μέσω X η οργάνωση, απαιτώντας «την ταχεία απελευθέρωση των ακτιβιστών» και «το τέλος του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας».

Τρίτη απόπειρα για σπάσιμο του αποκλεισμού

Πρόκειται για το τρίτο εγχείρημα μέσα στον τελευταίο χρόνο να σπάσει ο αποκλεισμός που επιβάλλει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό θύλακο που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές από τον πόλεμο και αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις, παρά την ανακωχή που ακολούθησε τη σύρραξη του Οκτωβρίου 2023. Η σύρραξη είχε ξεκινήσει μετά από επίθεση του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εναντίον του νότιου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την αναχαίτιση του στολίσκου, ο οποίος, όπως δήλωσε, είχε στόχο να παραδώσει βοήθεια στους «τρομοκράτες στη Γάζα». Ο ίδιος έκανε λόγο για «κακόβουλο» σχέδιο, επαινώντας τον στρατό του για την «αξιοσημείωτη επιτυχία» της επιχείρησης και καλώντας τους άνδρες του να «συνεχίσουν μέχρι τέλους».

Αντιδράσεις και διεθνές δίκαιο

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν θα επιτραπεί «καμιά παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που επιβάλλεται στη Γάζα». Από την πλευρά τους, οι οργανωτές του στολίσκου εξέφρασαν «αγανάκτηση» για τη «μετατροπή σε κοινοτοπία των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και της απαγωγής ειρηνικών πολιτών σε διεθνή ύδατα».

Ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θυλάκου από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβλήθηκε αρχικά το 2007 και στην πράξη υποστηρίζεται από την Αίγυπτο, διατηρώντας μέχρι σήμερα αυστηρούς περιορισμούς στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών.