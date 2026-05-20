Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/05) στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνίου, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από βίαιο επεισόδιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να διαπληκτίστηκε έντονα με 59χρονο συγκρατούμενό του, με τον οποίο μοιράζονταν τον ίδιο θάλαμο. Η συμπλοκή κατέληξε στον θανάσιμο στραγγαλισμό του 59χρονου.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στον θάλαμο νοσηλείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες της τραγωδίας.

Ο 59χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από εργαζόμενους του νοσοκομείου, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.