Οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, ολοκληρώθηκαν χθες στις 22:30 και δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου ούτε υπήρξε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου, Enaon EDA, αναφερόμενη στις κλήσεις που έλαβε χθες το Κέντρο της Άμεσης Επέμβασης της εταιρείας για οσμή στην ατμόσφαιρα σε περιοχές της Αττικής.

Όπως τονίζει η Enaon:

«Τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στις περιοχές της Αττικής από όπου προήλθαν μαζικές κλήσεις πολιτών, για τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους. Η εταιρεία ενίσχυσε τη δομή της Άμεσης Επέμβασης και κινητοποίησε ειδικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων.

Το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Π. Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Βύρωνας.

Συνολικά, περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία της εταιρείας μετέβησαν στις προαναφερθείσες περιοχές για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων, ενώ κινητοποιήθηκανεπιπλέον δύο οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) του συστήματος Picarro Surveyor για επιπρόσθετους ελέγχους. Η τεχνολογία αυτή είναι έως και 1.000 φορές πιο αποδοτική όσον αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, επιτρέποντας ταχύτατη και αξιόπιστη ανίχνευση σε μεγάλες περιοχές ελέγχου.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».