Ο απολογισμός των θυμάτων από τις εκτεταμένες πλημμύρες που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στην κεντρική και νότια Κίνα αυξάνεται, φθάνοντας τους 22 νεκρούς, ενώ 20 ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Η χώρα της Ασίας πλήττεται συχνά από φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Κάποιες περιοχές δοκιμάζονται από σφοδρές βροχοπτώσεις, ενώ άλλες αντιμετωπίζουν ακραία ζέστη ή ξηρασία.

Τα τελευταία 24ωρα, πολλές περιοχές κατέγραψαν «βροχές ρεκόρ», γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων, στην αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων και στη διακοπή επαγγελματικών δραστηριοτήτων, όπως μετέδωσε το αγγλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο CGTN.

Στην ορεινή επαρχία Χουνάν, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έντεκα αγνοούνται, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Πάνω από 61.500 κάτοικοι επηρεάστηκαν σε καντόνι της ίδιας επαρχίας, ανέφερε η ίδια πηγή χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Βαρύ πλήγμα στις νότιες επαρχίες

Στην επαρχία Γκουανγκσί, δέκα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο όταν φορτηγό παρασύρθηκε από τα νερά φουσκωμένου ποταμού κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με το Νέα Κίνα. Η γειτονική επαρχία Γκουϊτζόου επλήγη επίσης σοβαρά, με τέσσερις νεκρούς και πέντε αγνοούμενους.

Πιο βόρεια, στην επαρχία Χουμπέι, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται εξαιτίας πλημμυρών, ενώ πολλές περιοχές έχουν μείνει χωρίς τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις.

Κρατική στήριξη και μετεωρολογικές προειδοποιήσεις

Οι αρχές ανακοίνωσαν τη διάθεση 120 εκατομμυρίων γιούαν (15,2 εκατ. ευρώ) για την υποστήριξη των πληγέντων σε πέντε επαρχίες. Επιπλέον, 30 εκατ. γιούαν (3,7 εκατ. ευρώ) θα κατευθυνθούν στην επαρχία Γκουϊτζόου, η οποία υπέστη «βαριές ανθρώπινες και υλικές απώλειες», σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Συνολικά, σχεδόν 24.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από πλημμυρισμένες περιοχές των επαρχιών Χουνάν, Γκουϊτζόου και Χουμπέι, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο από επίσημες ανακοινώσεις και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η κινεζική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Η Κίνα παραμένει η χώρα με τις υψηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής και στην αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις.

Παράλληλα, ο ασιατικός γίγαντας πρωτοπορεί στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχει θέσει στόχο να επιτύχει την κλιματική ουδετερότητα έως το 2060.