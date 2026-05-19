Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Ίκα, στο νότιο Περού, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις αρχές, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 12:57 τοπική ώρα (20:57 ώρα Ελλάδας). Το επίκεντρο εντοπίστηκε 41 χιλιόμετρα νότια της πόλης Ίκα, πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας, η οποία αριθμεί περίπου 453.000 κατοίκους. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 81 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

«Ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός. Βγήκα στον δρόμο μαζί με τη σύζυγό μου», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP, περιγράφοντας τις στιγμές πανικού που επικράτησαν.

Σύμφωνα με τα περουβιανά μέσα ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν ανήσυχοι σπίτια και καταστήματα στην Ίκα, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στη Λίμα, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, μια ζώνη όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.