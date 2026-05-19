Αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αττάλεια της Τουρκίας φέρνει στο φως νέα στοιχεία για τη ρωμαϊκή περίοδο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Hürriyet Daily News, το στάδιο του 1ου αιώνα μ.Χ. στην αρχαία πόλη της Πέργης μετατράπηκε τον 3ο αιώνα σε αμφιθέατρο, το οποίο χρησιμοποιούνταν για εκτελέσεις με τη συμμετοχή άγριων ζώων.

Η Πέργη, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Τουρκία, ιδρύθηκε από τους Λύκιους τον 12ο αιώνα π.Χ. και αργότερα κατοικήθηκε από τους Έλληνες. Όπως ανέφερε ο Aytaç Dönmez από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, το αρχικό στάδιο είχε μήκος περίπου 240 μέτρα και στη συνέχεια τροποποιήθηκε ώστε να εξυπηρετεί θεάματα ρωμαϊκού τύπου.

«Διαπιστώσαμε ότι ορισμένα από τα βάθρα που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές χρησίμευαν ως βάσεις για εξέδρες και σταυρούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν σε εκτελέσεις γνωστές ως Damnatio ad Bestias, όπου κρατούμενοι θανατώνονταν σε αρένες κατά τη ρωμαϊκή περίοδο», δήλωσε ο Dönmez.

Στο χώρο εντοπίστηκε επίσης ένα σύστημα πυλών τύπου «γκιλοτίνας» που επέτρεπε την αιφνίδια απελευθέρωση άγριων ζώων στην αρένα. Σύμφωνα με τον ερευνητή, το σύστημα αυτό προκαλούσε πιο δραματικό αποτέλεσμα για το κοινό σε σχέση με εκείνο του Κολοσσαίου στη Ρώμη, όπου τα ζώα ανεβάζονταν από υπόγειους θαλάμους.

Απεικονίσεις εκτελέσεων με άγρια ζώα βρέθηκαν και σε κεραμικά θραύσματα στο ίδιο σημείο. Ο Dönmez πρόσθεσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο τμήμα της πίστας να είχε προσαρμοστεί και για αρματοδρομίες, καθώς αυτού του είδους οι αγώνες ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς στη Ρώμη.