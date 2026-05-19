Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλιμάκωση και διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν, όπως τόνισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν, επίσης, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε μέσω του «Χ» ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ερντογάν, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας.

Όπως υπογράμμισε, «η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή. Τα συμφέροντά μας συγκλίνουν: διατηρώντας ανοιχτές τις εμπορικές οδούς, τη ροή ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού σταθερές». Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Άγκυρα στις κοινές αυτές προτεραιότητες.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε πως η ΕΕ «εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας να υποστηρίξει την αποκλιμάκωση και μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν», ενώ ανέφερε ότι στη συνομιλία τους συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό.

Τέλος, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, με την Πρόεδρο της Επιτροπής να δηλώνει ότι η Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη διαδικασία υπό την ηγεσία του ΟΗΕ «σε όλα τα στάδια».