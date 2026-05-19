Σε νέο περιστατικό που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στον εναέριο χώρο των Βαλτικών χωρών, η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «κατεύθυνε» ένα από τα drones της προς την εναέρια περιοχή της Εσθονίας, όπου στη συνέχεια καταρρίφθηκε από μαχητικό του ΝΑΤΟ.

Το συμβάν προκαλεί νέα πολιτική αναταραχή στην περιοχή, με τις Βαλτικές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Σύμφωνα με τις αρχές της Εσθονίας, το drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας προερχόμενο από τη Ρωσία, στη νοτιοανατολική περιοχή, γύρω στο μεσημέρι της Τρίτης. Λίγο αργότερα, στις 12:14 τοπική ώρα, καταρρίφθηκε από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, με τη χρήση ενός πυραύλου.

Απόφαση κατάρριψης

Οι εσθονικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι το drone βρισκόταν ήδη υπό παρακολούθηση πριν εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας, ενώ η απόφαση κατάρριψης ελήφθη «για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τον άμαχο πληθυσμό και τις υποδομές».

Όπως πρόσθεσαν, το περιστατικό εκτυλίχθηκε υπό συνθήκες έντονης ηλεκτρονικής παρεμβολής, με χρήση τεχνολογιών παρεμβολής GPS και παραπλάνησης σημάτων.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι ρουμανικό μαχητικό κατέρριψε το drone και ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, υπογραμμίζοντας πως η Συμμαχία παραμένει «έτοιμη να αντιδράσει σε κάθε πιθανή αεροπορική απειλή».

Μείνετε κοντά στα σπίτια σας

Η ένταση στην περιοχή κλιμακώθηκε παράλληλα και στη Λετονία, όπου εκδόθηκε συναγερμός για πιθανή είσοδο drones στον εναέριο χώρο της.

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, ενώ απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ για περιπολίες. Αργότερα, οι αρχές δήλωσαν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης του εναέριου χώρου, αν και στη συνέχεια εκδόθηκε δεύτερος συναγερμός σε παραμεθόριες περιοχές.

«Ηλεκτρονικός πόλεμος»

Το Κίεβο υποστήριξε ότι η Μόσχα ευθύνεται για την εκτροπή του drone, μέσω ηλεκτρονικού πολέμου. «Η Ρωσία συνεχίζει να ανακατευθύνει ουκρανικά drones προς τις Βαλτικές χώρες με τη χρήση ηλεκτρονικών παρεμβολών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ, Heorhii Tykhyi, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, ζητώντας συγγνώμη προς την Εσθονία και τους συμμάχους της.

«Δεν κάνουμε επιθέσεις μέσω άλλων χωρών»

Παράλληλα, το Κίεβο υπογράμμισε ότι δεν χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο της Λετονίας ή της Εσθονίας για επιθέσεις κατά της Ρωσίας, θέση που έχουν επαναλάβει και οι κυβερνήσεις των Βαλτικών χωρών, οι οποίες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Ουκρανίας να πλήττει ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους.

Η Ρωσία, μέσω των πρεσβειών της στην Εσθονία και τη Λετονία, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Από τον Μάρτιο, έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά όπου ουκρανικά drones μεγάλης εμβέλειας έχουν παραβιάσει κατά λάθος τον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία, όπως η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Εσθονία.

Αναστάτωση

Η Λετονία μάλιστα αντιμετώπισε πρόσφατα πολιτική κρίση, όταν η κυβέρνηση παραιτήθηκε εν μέσω επικρίσεων για τον χειρισμό των περιστατικών αυτών.

Το νέο επεισόδιο έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στις παραμεθόριες περιοχές. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, σε ορισμένες περιοχές της Λετονίας ανεστάλησαν σιδηροδρομικά δρομολόγια, διακόπηκαν σχολικές εξετάσεις και έκλεισαν καταστήματα, υπό τον φόβο περαιτέρω παραβιάσεων του εναέριου χώρου.