Το επερχόμενο καιρικό φαινόμενο «Super Ελ Νίνιο» αναμένεται να επηρεάσει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, καθώς ενισχύεται σταδιακά μέσα στη χρονιά και κορυφώνεται τον χειμώνα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις του ενδέχεται να μεταβάλουν τα οικοσυστήματα για δεκαετίες, όπως έχει συμβεί και με προηγούμενα ισχυρά επεισόδια Ελ Νίνιο. Το προηγούμενο «Super» Ελ Νίνιο προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στα καιρικά φαινόμενα και στις οικονομίες διεθνώς, με επιπτώσεις που παρέμειναν ορατές για μεγάλο διάστημα μετά την εξασθένησή του. Καθώς ένα νέο ισχυρό επεισόδιο φαίνεται να διαμορφώνεται, οι ειδικοί εξετάζουν τις πιθανές συνέπειες για τους πληθυσμούς και τα ευάλωτα οικοσυστήματα του πλανήτη. Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο στον Ειρηνικό Ωκεανό, που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες επιφανειακών υδάτων κοντά στον ισημερινό. Η θέρμανση αυτή επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και μεταβάλλει τα παγκόσμια πρότυπα καιρού και κλίματος.

Αβέβαιες προβλέψεις και αντοχή των κοινωνιών

Παρότι τα προηγούμενα Super Ελ Νίνιο αποτελούν σημείο αναφοράς, κανένα φαινόμενο δεν είναι ίδιο. Ορισμένα μοντέλα δείχνουν ότι το επερχόμενο Ελ Νίνιο ίσως ξεπεράσει σε ένταση εκείνα του 1982-83, του 1997-98 και του 2015-16, καθιστώντας το ισχυρότερο από το 1950. Ωστόσο, η ακριβής του ισχύς θα γίνει γνωστή μόνο όταν φτάσει στο αποκορύφωμά του.

Η σημερινή ανθεκτικότητα των κοινωνιών οφείλεται στην έγκαιρη πρόβλεψη του φαινομένου. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν ανησυχίες πως οι περικοπές σε προϋπολογισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικές εξελίξεις δυσχεραίνουν την προετοιμασία απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, ειδικά σε πιο ευάλωτες χώρες.

Κλιματικές και οικονομικές συνέπειες

Ένα ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να προκαλέσει πλημμύρες σε κάποιες περιοχές και ξηρασία, καύσωνες ή πυρκαγιές σε άλλες. Οι απώλειες στις καλλιέργειες είναι συχνές, ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών οδηγεί σε λεύκανση και θνησιμότητα των κοραλλιών.

Επειδή το φαινόμενο περιλαμβάνει τεράστιες εκτάσεις θερμών υδάτων, μεγάλο μέρος της θερμότητας μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα, κάτι που καθιστά σχεδόν βέβαιο ότι η Γη θα ζήσει ένα από τα πιο θερμά έτη στην ιστορία, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Μελέτες δείχνουν ότι τα Ελ Νίνιο του 1982-83 και του 1997-98 προκάλεσαν απώλειες εισοδήματος ύψους 4,1 και 5,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα, με τις οικονομικές συνέπειες να διαρκούν έως και πέντε χρόνια μετά το τέλος του φαινομένου.

Πιο ακριβείς προβλέψεις και καλύτερη προετοιμασία

Από τη δεκαετία του 1980, η βελτίωση των προβλέψεων για το Ελ Νίνιο έχει βοηθήσει κυβερνήσεις, οργανισμούς και αγρότες να προετοιμάζονται πιο αποτελεσματικά. Η γνώση ότι ένα τέτοιο φαινόμενο πλησιάζει επιτρέπει ακριβέστερες εκτιμήσεις για τις εποχικές θερμοκρασίες, τις βροχοπτώσεις και τη δραστηριότητα τυφώνων ή κυκλώνων.

Για παράδειγμα, το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο συνδέεται με λιγότερους τυφώνες στον Ατλαντικό, αλλά περισσότερους και ισχυρότερους στον ανατολικό και κεντρικό Ειρηνικό. Ο ερευνητής Andrew Kruczkiewicz από το Columbia University’s Climate School σημειώνει ότι οργανισμοί όπως ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος προετοιμάζονται ήδη για αποστολές τροφίμων σε περιοχές που κινδυνεύουν από ξηρασία ή πλημμύρες, όπως η νοτιοανατολική Αφρική.

Το Ελ Νίνιο σε έναν θερμότερο πλανήτη