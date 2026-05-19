Ο Παύλος Ντε Γκρες έδωσε το «παρών» σε λαμπερή δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στους κήπους του Μπάκιγχαμ, ύστερα από πρόσκληση του Βασιλιά Καρόλου Γ΄. Ο Παύλος Ντε Γκρες παρέστη εκπροσωπώντας το King’s Trust International, όπου διατελεί Αντιπρόεδρος.

Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του οργανισμού, τον οποίο δημιούργησε ο ίδιος ο Βασιλιάς Κάρολος το 1976 με στόχο τη στήριξη και ενδυνάμωση νέων ανθρώπων.

Συναντήσεις με συγγενείς από ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Παύλος Ντε Γκρες συναντήθηκε με συγγενικά του πρόσωπα από ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους. Ανάμεσά τους ήταν ο Πρίγκιπας Hermann του Leiningen και η σύζυγός του, Πριγκίπισσα Deborah του Leiningen.

Οι οικογένειές τους συνδέονται ιστορικά με ευρωπαϊκές δυναστείες και έχουν κοινή καταγωγή από τη Βασίλισσα Βικτωρία, γεγονός που υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς μεταξύ των βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης.

Η σχέση με τη βρετανική και τη βουλγαρική βασιλική οικογένεια

Ο Πρίγκιπας Hermann διατηρεί δεσμούς με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς συγκαταλέγεται στους απογόνους της Βικτωρίας και βρίσκεται χαμηλά στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου. Παράλληλα, συνδέεται και με τον πρώην βασιλικό οίκο της Βουλγαρίας, ως εγγονός του Βασιλιά Μπορίς Γ΄ και γιος της Πριγκίπισσας Μαρίας Λουίζας της Βουλγαρίας.

Η επετειακή εκδήλωση και οι οικογενειακοί δεσμοί

Η δεξίωση στους κήπους του Μπάκιγχαμ πραγματοποιήθηκε μετά τη μεγάλη επετειακή εκδήλωση «A King’s Trust Celebration» στο Royal Albert Hall. Εκεί τιμήθηκε η πολυετής δράση του οργανισμού και η συμβολή του στη στήριξη νέων ανθρώπων τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Πέρα από τον επίσημο χαρακτήρα, η βραδιά είχε και έντονο οικογενειακό στοιχείο. Ο Βασιλιάς Κάρολος διατηρεί στενή σχέση με την οικογένεια του τέως βασιλιά της Ελλάδας, καθώς είναι νονός του πρωτότοκου γιου του Κωνσταντίνου Β΄.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον Παύλο Ντε Γκρες σε θερμό κλίμα με συγγενικά του πρόσωπα, επιβεβαιώνοντας τους διαχρονικούς δεσμούς που εξακολουθούν να ενώνουν τα μέλη της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας και των πρώην βασιλικών οίκων.