Παύλος Ντε Γκρες και Μαρί Σαντάλ απολαμβάνουν οικογενειακές στιγμές στο μαγευτικό Harbour Island στις Μπαχάμες, όπου περνούν τις διακοπές τους με τα παιδιά τους. Το νησί φημίζεται για τις παραλίες με ροζ άμμο και τα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά του, αποτελώντας πόλο έλξης για διεθνείς προσωπικότητες.

Το Harbour Island έχει καθιερωθεί ως αγαπημένος προορισμός για διάσημους όπως ο Mick Jagger, η Elle MacPherson και ο Robert De Niro, ενώ εκεί διαθέτουν κατοικίες ο Julio Iglesias και ο Lenny Kravitz. Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τη γαλήνη και την ιδιωτικότητα του νησιού, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι ίδιοι, ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ εμφανίζονται χαλαροί και ευδιάθετοι, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Οι εικόνες αποτυπώνουν την οικογενειακή τους καθημερινότητα, γεμάτη χαμόγελα, ηλιοβασιλέματα και στιγμές ξεγνοιασιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε μια φωτογραφία της Μαρίας – Ολυμπίας Ντε Γκρες, όπου εικονίζεται να κολυμπά μαζί με το κόργκι της μητέρας της και το δικό της σκυλάκι. Στις διακοπές συμμετέχουν επίσης ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, ο Αχιλλέας Ανδρέας, ο Οδυσσέας και ο Αριστείδης – Σταύρος Ντε Γκρες.

Η πολυτελής κατοικία της οικογένειας στο Harbour Island λειτουργεί ως ιδανικό καταφύγιο για τους ίδιους. Όπως αναφέρουν άτομα από το περιβάλλον τους, η οικογένεια επισκέπτεται το νησί όποτε το επιτρέπουν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι καιρικές συνθήκες, θεωρώντας το το προσωπικό της ησυχαστήριο.

Πρόσφατα, ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική. Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», «Πολλά περνούν από το μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος σε μια οικογένεια που η πολιτική ήταν γύρω μας».