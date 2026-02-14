Θα υπάρξει κόμμα Ντε Γκρες; Το ενδεχόμενο είναι κάτι παραπάνω από ανοιχτό από τον πρωτότοκο γιο του εκλιπόντος έκπτωτου βασιλιά, Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ, του οποίου το όνομα συνδέθηκε με σκοτεινές εποχές για τη χώρα και τη Δημοκρατία.

Μπορεί ο ίδιος να απάντησε δια της πλαγίας στο ερώτημα εάν θα ασχοληθεί άμεσα με την πολιτική, ωστόσο επικαλέστηκε ως προς τη χρησιμότητά του τις επαφές του με πρόσωπα και επιχειρηματίες από το εξωτερικό.

Μπορεί ο Παύλος να μην αμφισβήτησε το πολίτευμα, ωστόσο, πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που κατά το παρελθόν δήλωνε ότι γεννήθηκε πρίγκιπας.

Η αφαίρεση της ιθαγένειας από τον Ανδρέα και τα «ασημικά»

Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την επαναχορήγηση ιθαγένειας στην οικογένεια Γλύξμπουργκ. Η κόντρα όμως πάει αρκετά χρόνια πίσω.

Το 1994 η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου ακύρωσε με τον νόμο 2215 τη συμφωνία του 1992 που είχε γίνει ανάμεσα στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της τέως βασιλικής οικογένειας, αφαιρώντας από τον Κωνσταντίνο την ακίνητη ιδιοκτησία του στην Ελλάδα, καθώς και την ελληνική ιθαγένεια.

Η συμφωνία Μητσοτάκη – Γλύξμπουργκ το 1992

Το 1992 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δίνει τη δυνατότητα στον τέως βασιλιά να οικειοποιηθεί την άλλοτε βασιλική περιουσία. Η συμφωνία αυτή προκαλεί αντιπαραθέσεις, ενώ η εικόνα των σφραγισμένων κοντέινερ προκαλεί οργή.

Ανάμεσα στα άλλα, ο τέως φαίνεται πως αποσπά από το Τατόι βυζαντινές αρχαιότητες, κοσμήματα και μοναδικά άλλα κειμήλια.

Το 1994 επανέρχεται ζητώντας 161,1 δισ. δραχμές, όμως το 2003 λαμβάνει 13,7 εκατομμύρια.

Η «επιστροφή» το 1993

Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και λίγους μήνες μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών, η οικογένεια Γλύξμπουργκ επιστρέφει στην Ελλάδα για διακοπές.

Το γεγονός πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός βουλής.

Όταν οι Γλύξμπουργκ έφυγαν από την Ελλάδα

Το 1967, εν μέσω δικτατορίας, η οικογένεια Γλύξμπουργκ έφυγε από την Ελλάδα. Στην αρχή έζησε στη Ρώμη και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο. Ο Κωνσταντίνος είχε έρθει σε ρήξη με τη χούντα των συνταγματαρχών, αφού προηγουμένως είχε νομιμοποιήσει πολιτικά τους πραξικοπηματίες και κατ’ επέκταση τους βασανισμούς, τις εξορίες και την κατάλυση των ελευθεριών.

Ο πατέρας του Παύλου και του Νικολάου ταυτίστηκε με σκοτεινές στιγμές της σύγχρονης πολιτικής ζωής, καθώς πρωτοστάτησε στη συνταγματική εκτροπή και στην ανατροπή της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου μέσω της αποστασίας το 1965.

Οι παρακρατικοί μηχανισμοί είχαν πάρει το πάνω χέρι, με το στρατιωτικό πραξικόπημα να βρίσκεται προ των πυλών.

Η Μεταπολίτευση και το δημοψήφισμα του 1974

Το 1974 η μεταπολίτευση και η αποκατάσταση της δημοκρατίας είναι γεγονός. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες προκειμένου να αποφασίσουν για τη μορφή του πολιτεύματος μεταξύ βασιλευομένης και αβασίλευτης δημοκρατίας.

Με ποσοστό 70%, ο ελληνικός λαός στέλνει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τον βασιλικό θεσμό και η οικογένεια Γλύξμπουργκ, που βρισκόταν στον θρόνο από το 1863, γίνεται οριστικά παρελθόν για την πολιτική ζωή της χώρας.

