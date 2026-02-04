Κατηγορηματικά διαψεύδονται από το περιβάλλον του Παύλου Ντε Γκρες σενάρια κοινής πολιτικής πορείας με τη Μαρία Καρυστιανού.

Μετά τις δηλώσεις αυτές, το MEGA επικοινώνησε με το γραφείο της πρώην βασιλικής οικογένειας, το οποίο διέψευσε κατηγορηματικά κάθε σχετικό ενδεχόμενο. Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή Buongiorno, η απάντηση ήταν σαφής: «Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεργαστεί ο Παύλος Ντε Γκρες με τη Μαρία Καρυστιανού στο κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει».

Πώς ξεκίνησαν τα σενάρια περί συνεργασίας

Τα σενάρια για πιθανή συνεργασία της Μαρίας Καρυστιανού με τον Παύλο Ντε Γκρες πυροδοτήθηκαν από ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου, ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια αντιπαράθεση με την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Ο επικοινωνιολόγος και πρώην συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή υποστήριξε ότι ενδεχομένως ο Παύλος Ντε Γκρες να πολιτευτεί, επικαλούμενος αποσπάσματα από συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία –όπως ανέφερε– πρόκειται να προβληθεί τις επόμενες ημέρες.

«Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Νίκος Καραχάλιος, αφήνοντας παράλληλα αιχμές και κατά του νομικού εκπροσώπου της, Στέλιου Σούρλα.