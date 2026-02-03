Ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος αποκάλυψε ότι ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πολιτευτεί σε κάποιο κόμμα, σύμφωνα με συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου που θα προβληθεί την Πέμπτη.

Ο κ. Καραχάλιος βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού και σχολίασε με αιχμηρό τρόπο, θέτοντας το ερώτημα αν βρέθηκε ο «ηγέτης που έψαχνε η Μαρία».

Επιπλέον, ο Νίκος Καραχάλιος άφησε αιχμές για τον δικηγόρο Στέλιο Σούρλα, διερωτώμενος εάν συμφωνεί με το «πάντρεμα».

Ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος αποκάλυψε ότι ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «να πολιτευτεί σε κάποιο κόμμα». Όπως ανέφερε, η δήλωση αυτή περιλαμβάνεται σε συνέντευξη του Ντε Γκρες στον Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία θα προβληθεί την Πέμπτη.

Ο κ. Καραχάλιος, που βρίσκεται εδώ και καιρό σε αντιπαράθεση με την κ. Καρυστιανού, σχολίασε σε ανάρτησή του: «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;».

Παράλληλα, άφησε αιχμές και για τον δικηγόρο Στέλιο Σούρλα, θέτοντας το ερώτημα αν συμφωνεί με το «πάντρεμα» που φαίνεται να υπονοεί η ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!

Ο Παύλος σε συνέντευξη στο Ν. Χατζηνικολάου (θα παιχτεί την Πέμπτη) αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να “πολιτευτεί με κάποιο κόμμα”..!

ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ;

Το απόλυτο “πάντρεμα” το εγκρίνει +ο Σούρλας;

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!💣❗️🎙 Ο Παυλος σε συνεντευξη στο Ν.Χατζηνικολαου (θα παιχτει την Πεμπτη) αφηνει ανοιχτο το ενδεχομενο να “πολιτευτει με καποιο κομμα”..! ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ? Το απολυτο “παντρεμα”💣 το εγκρινει +ο Σουρλας?https://t.co/fPTtozS9kj — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 1, 2026