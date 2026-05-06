Όλα είναι έτοιμα για μία από τις πιο «καυτές» βραδιές του φετινού UEFA Champions League, με την Μπάγερν Μονάχου να υποδέχεται την Παρί Σεν Ζερμέν στις 22:00, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το MEGA.

Η αποψινή αναμέτρηση αποτελεί τη ρεβάνς του απίθανου 5-4 στο Παρίσι, σε ένα ματς που τα είχε όλα: ανατροπές, γκολ, ένταση και πρωταγωνιστές παγκόσμιας κλάσης.

Στο πρώτο παιχνίδι, η Παρί πήρε τη νίκη με 5-4, με τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Κβίτσα Κβαρατσχέλια να ηγούνται επιθετικά, βρίσκοντας δίχτυα και δημιουργώντας συνεχώς ρήγματα. Από την άλλη, η Μπάγερν έδειξε χαρακτήρα και ποιότητα, καθώς κατάφερε να μειώσει από το 5-2 σε 5-4 μέσα σε λίγα λεπτά με τους Oυπαμεκάνο και Ντίας να μειώνουν για τους Βαυαρούς.

Το 5-4 αφήνει τα πάντα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στο «Allianz Arena», με τη Μπάγερν να χρειάζεται νίκη για να ανατρέψει την κατάσταση, ενώ η Παρί καλείται να διαχειριστεί το προβάδισμά της σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης.