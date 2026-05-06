Στις 29 Ιανουαρίου 1886, ο Καρλ Μπεντς υπέβαλε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το «όχημά του που κινείται με κινητήρα βενζίνης». Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – αριθμός 37435 – μπορεί να θεωρηθεί ως το πιστοποιητικό γέννησης του αυτοκινήτου.

Το Benz Patent-Motorwagen ήταν ένα τρίκυκλο όχημα με ξύλινο σκελετό, μεταλλικά εξαρτήματα και έναν μονοκύλινδρο κινητήρα 954 κυβικών εκατοστών. Η μέγιστη ισχύς του δεν ξεπερνούσε τον έναν ίππο.

Τον Ιούλιο του 1886, οι εφημερίδες ανέφεραν την πρώτη δημόσια κυκλοφορία του τρίτροχου Benz Patent Motor Car, μοντέλου αρ. 1 .

Μάλιστα την πρώτη βόλτα την έκανε η σύζυγος του Μπενζ, Μπέρθα, που μαζί με τους γιούς του, έκαναν το πρώτο ταξίδι μεγάλων αποστάσεων στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας μια αυγουστιάτικη μέρα του 1888.

Με αυτό το ταξίδι 180 χιλιομέτρων, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού επιστροφής, η Μπέρθα Μπεντς απέδειξε την πρακτικότητα του μηχανοκίνητου οχήματος σε ολόκληρο τον κόσμο.