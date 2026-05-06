Σε ανάρτησή του το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα αναδεικνύει το οξύ πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας που αντιμετωπίζουν πολλοί Έλληνες επισημαίνοντας ότι «η απάντηση είναι η Θέσπιση Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά».
Αναλυτικά όσα αναφέρει:
Πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα, ειδικά στην επαρχία.
Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην ΕΕ στην Ενεργειακή Φτώχεια.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα με +7% ειναι πρώτη στις αυξήσεις τιμών στην Ενέργεια.
Η απάντηση είναι η Θέσπιση Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά.
Στόχος είναι η μείωση του τελικού λογαριασμού 30%-40%.
Τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση.
