Οι ΗΠΑ προχωρούν στο κλείσιμο του προξενείου τους στην Πεσαβάρ του Πακιστάν, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας για το διπλωματικό τους προσωπικό. Η απόφαση, που ανακοινώθηκε στις 5 Μαΐου 2026, έγινε γνωστή μέσω επίσημης ανακοίνωσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισλαμαμπάντ θα αναλάβει πλέον όλες τις διπλωματικές υποθέσεις που αφορούν την επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Πεσαβάρ.

«Αυτή η απόφαση αντανακλά τη δέσμευσή μας στην ασφάλεια του διπλωματικού μας προσωπικού και την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων», αναφέρει χαρακτηριστικά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επισημαίνοντας την προτεραιότητα που δίνεται στην προστασία των υπαλλήλων των Ηνωμένων Πολιτειών στο εξωτερικό.

Η επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα, που συνορεύει με το Αφγανιστάν, έχει αποτελέσει επανειλημμένα πεδίο συγκρούσεων ανάμεσα στις πακιστανικές δυνάμεις και σε ενόπλους που, σύμφωνα με το Πακιστάν, υποστηρίζονται από το Αφγανιστάν.

Τον Μάρτιο, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επεισόδια στο Καράτσι, όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στον χώρο του αμερικανικού προξενείου. Τα γεγονότα σημειώθηκαν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από πλήγμα στο πλαίσιο κοινής στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν.