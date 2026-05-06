Τα Κανάρια Νησιά αναμένεται να αποτελέσουν τον επόμενο προορισμό του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού. Το πλοίο βρίσκεται σε καραντίνα εδώ και αρκετές ημέρες και αναμένεται να φτάσει στο αρχιπέλαγος μέσα στις επόμενες τρεις έως τέσσερις ημέρες. Παράλληλα, το BBC έχει δημοσιεύσει εικόνες από το εσωτερικό του.

Το ισπανικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι το πλοίο, στο οποίο έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα και τρεις θάνατοι, θα καταπλεύσει στα Κανάρια Νησιά «για ανθρωπιστικούς λόγους και βάσει του διεθνούς δικαίου». Με την άφιξή του, ιατρικά κλιμάκια θα εξετάσουν όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα, προτού οργανωθεί η επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Πράσινο Ακρωτήριο δεν διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες για τη διαχείριση της επιχείρησης, ενώ τα Κανάρια Νησιά αποτελούν τον πιο κοντινό προορισμό με επαρκείς υποδομές. Η Ισπανία, όπως επισημαίνεται, έχει τόσο ηθική όσο και νομική υποχρέωση να συνδράμει, καθώς μεταξύ των επιβατών βρίσκονται και Ισπανοί πολίτες.

Ο ΠΟΥ έχει αναφέρει ότι πιθανόν να έχει σημειωθεί μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο εντός του πλοίου, όπου τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα διευκρινίζει ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο παραμένει σπάνια και ο συνολικός κίνδυνος για το ευρύ κοινό θεωρείται χαμηλός.

Ο ιός συνήθως μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά, ωστόσο στην παρούσα περίπτωση εξετάζεται η πιθανότητα μετάδοσης μεταξύ στενών επαφών στο πλοίο. Αν και ασυνήθιστο, έχουν καταγραφεί περιορισμένα τέτοια περιστατικά σε προηγούμενες επιδημίες του ιού Andes.

Στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται περίπου 150 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη, με τους περισσότερους επιβάτες να παραμένουν ψύχραιμοι, αν και η αναμονή έχει αρχίσει να δοκιμάζει την υπομονή τους. Ένας επιβάτης, σε βίντεο στα social media, τόνισε ότι οι επιβαίνοντες «δεν είναι απλώς μια είδηση ή τίτλοι, αλλά άνθρωποι με οικογένειες που τους περιμένουν».