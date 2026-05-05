Σοβαρό υγειονομικό περιστατικό εξελίσσεται στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου έχουν καταγραφεί επτά πιθανά κρούσματα χανταϊού, τρεις θάνατοι και ένας ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δύο από τα περιστατικά έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ τα υπόλοιπα διερευνώνται ως προς το αν συνδέονται μεταξύ τους.

Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς οι τοπικές αρχές δεν επέτρεψαν την αποβίβαση επιβατών για λόγους δημόσιας υγείας. Στο σκάφος βρίσκονται περίπου 150 άτομα από περισσότερες από 20 χώρες, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη και τους περισσότερους επιβάτες να διατηρούν την ψυχραιμία τους.

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους — ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός επιβάτης — χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αν όλοι οι θάνατοι συνδέονται με τον ιό. Την ίδια ώρα, ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής, έχοντας προσβληθεί από παραλλαγή του ιού. Επιπλέον, δύο μέλη του πληρώματος εμφανίζουν σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί η αιτία.

Η προέλευση της πιθανής εστίας παραμένει άγνωστη, προκαλώντας ανησυχία, καθώς ο ιός μεταδίδεται συνήθως μέσω τρωκτικών και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις παρουσίας τους στο πλοίο. Οι ειδικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για να εξηγήσουν την εμφάνιση των κρουσμάτων.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για αεροδιακομιδή ασθενών με ειδικά ιατρικά αεροσκάφη, ενώ εξετάζεται και η μεταφορά του πλοίου στα Κανάρια Νησιά για αποβίβαση και εκτενείς υγειονομικούς ελέγχους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί στενά την κατάσταση, συνεργαζόμενος με τις αρμόδιες αρχές για την πλήρη διερεύνηση.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, οι υγειονομικές αρχές τονίζουν ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός, υπογραμμίζοντας ότι ο ιός δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων και δεν υπάρχει λόγος για πανικό ή ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

«Θέλουμε να πάμε σπίτι μας» – Δραματική έκκληση από επιβάτη

Ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου βρίσκεται και ο Αμερικανός travel blogger Jake Rosmarin, ο οποίος έχει πάνω από 44.000 ακολούθους στο Instagram. Ο νεαρός άνδρας δημοσίευσε πριν μερικές ώρες βίντεο στα social media, περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση στο πλοίο. «Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο MV Hondius και ό,τι συμβαίνει είναι απολύτως πραγματικό για όλους εμάς εδώ», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν είμαστε απλώς μια είδηση, ένας τίτλος σε άρθρο. Είμαστε άνθρωποι, με οικογένειες και ζωές που μας περιμένουν πίσω».

Στο συγκινητικό του μήνυμα ο νεαρός άνδρας μιλά για το κλίμα έντονης αβεβαιότητας που είναι βασανιστικό για τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. «Αυτό που θέλουμε είναι να νιώσουμε ασφάλεια, να έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις και να γυρίσουμε στα σπίτια μας». Στην ανάρτησή του διευκρίνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του.