24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιεί ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου, ύστερα από απόφαση της ΑΔΕΔΥ, με αιτήματα που αφορούν την επαναφορά εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 το πρωί και πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

Τα βασικά αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με βάση το αυξημένο κόστος ζωής, η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, όπως ο νέος πειθαρχικός κώδικας, η υπό συζήτηση συνταγματική αναθεώρηση και πιθανές παρεμβάσεις στο καθεστώς μονιμότητας.

Η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

Σε ανακοίνωσή της, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ συνδέει την απεργία με τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των εισοδημάτων και αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνονται η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών, η αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, τις συλλογικές συμβάσεις και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα.