Ο Παύλος Ντε Γκρες παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του Mega και μίλησε τόσο για το πρόσφατο ατύχημα του γιου του, Οδυσσέα Ντε Γκρες, αλλά και για τα όσα ακούγονται περί καθόδου του στην πολιτική.

Στις νέες δηλώσεις του, ο Παύλος Ντε Γκρες ανέφερε: Δεν έχω πει ποτέ σε κανέναν ότι έχω πολιτικά σχέδια, κρατάω τη θέση μου, είμαι αυτός που είμαι, το μέλλον μας κρατάει ανοιχτό».

Σε άλλο σημείο ρωτήθηκε για το ατύχημα του γιου του, που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι: «Είναι όλα εντάξει με τον γιο μου. Ευχαριστώ πολύ», είπε ο μεγαλύτερος γιος του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας.

Όσον αφορά την αναγνώριση του ονόματος της οικογένειας, ο Παύλος Ντε Γκρες σημείωσε: «Εγώ το είχα αναγνωρίσει ήδη, η κυβέρνηση το είχε αναγνωρίσει, το ΣτΕ έκανε κάτι παραπάνω γιατί κάποιος ήθελε να το σταματήσει αυτό. Ευτυχώς δεν έγινε και παρέμεινε όπως είναι. Επιτέλους τελείωσαν αυτά και συνεχίζουμε τη ζωή μας».