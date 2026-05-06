Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι κάλεσε σήμερα (6/5) σε «πλήρη» τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και ζήτησε από τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανοίξουν εκ νέου «το συντομότερο δυνατό» το Στενό του Ορμούζ. Οι δηλώσεις έγιναν στο Πεκίνο, κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.

«Η Κίνα πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η πλήρης παύση των εχθροπραξιών, ότι η επανέναρξη της σύγκρουσης δεν θα είναι αποδεκτή και ότι η επιμονή στις διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική», ανέφερε ο Ουάνγκ Γι, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Κινέζος υπουργός υπογράμμισε πως «η τρέχουσα περιφερειακή κατάσταση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο μετάβασης από τον πόλεμο στην ειρήνη». Παράλληλα, κάλεσε «τις εμπλεκόμενες πλευρές» να αποκαταστήσουν άμεσα «την κανονική και ασφαλή διέλευση» από το Στενό του Ορμούζ.

Η στάση του Πεκίνου για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Αναφερόμενος στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ο Ουάνγκ σημείωσε ότι «η Κίνα εκτιμά τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει το νόμιμο δικαίωμά του στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας».

Από την πλευρά του, ο Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι «το Ιράν, όπως ακριβώς επέδειξε δύναμη υπερασπιζόμενο τον εαυτό του και παραμένει πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, είναι επίσης σοβαρό και σταθερό στον τομέα της διπλωματίας».

Ο Ιρανός υπουργός πρόσθεσε ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως «δεχόμαστε μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία».

Οι αμερικανικές θέσεις και το ενεργειακό σοκ

Ο Αραγτσί απέφυγε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί αναστολής του Σχεδίου Ελευθερία – του αμερικανικού σχεδίου συνοδείας εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ – αναφέροντας απλώς «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η επίσκεψη του Ιρανού υπουργού στο Πεκίνο αποτελεί το πρώτο ταξίδι του στην Κίνα μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο πόλεμος που ακολούθησε έχει προκαλέσει ισχυρό ενεργειακό σοκ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ κάλεσε την Κίνα να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες ώστε να πείσει το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ – σημείο κρίσιμο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων.

Ο Μπέσεντ είχε επισημάνει ότι κατά την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, στις 14 και 15 Μαΐου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, προκειμένου οι δύο ηγέτες να ανταλλάξουν απόψεις για το Ιράν και την περιφερειακή σταθερότητα.