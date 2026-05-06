Η προγραμματισμένη μεταφορά τριών επιβατών από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον θανατηφόρο ιό Hantavirus έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με την Oceanwide Expeditions.

«Η προγραμματισμένη μεταφορά τριών ατόμων από το πλοίο σε ειδικό αεροσκάφος δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Αυτό έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί, ώρα Πράσινου Ακρωτηρίου», ανέφερε ο διαχειριστής του πλοίου σε δήλωση.

«Μόλις επιβιβαστούν στο αεροσκάφος, τα άτομα αυτά, δύο εκ των οποίων παρουσιάζουν οξέα συμπτώματα, θα μεταφερθούν σε ιατρικές εγκαταστάσεις και κέντρα διαλογής», πρόσθεσε.

Ο τρίτος «έχει στενή σχέση με τον επιβάτη που απεβίωσε επί του σκάφους» στις 2 Μαΐου 2026, αναφέρει η Oceanwide.

Ο διαχειριστής ανέφερε επίσης ότι δύο γιατροί ειδικοί σε λοιμώδη νοσήματα από την Ολλανδία βρίσκονται καθ’ οδόν προς το πλοίο και θα παραμείνουν σε αυτό μετά την αναχώρησή του από το Πράσινο Ακρωτήριο. Ένας επιπλέον επαγγελματίας υγείας βρίσκεται ήδη επί του πλοίου.

Η εταιρεία αναφέρει ότι, «σε αυτό το στάδιο», τα Κανάρια Νησιά εξακολουθούν να αποτελούν τον προορισμό του Hondius μετά τις ιατρικές διακομιδές.

Η Oceanwide δηλώνει ότι «βρίσκεται σε στενή και συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τον ακριβή τόπο άφιξής μας, τις διαδικασίες καραντίνας και ελέγχου για όλους τους επιβάτες, καθώς και το ακριβές χρονοδιάγραμμα»

Μπλόκο στον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου με κρούσματα χανταϊού

Σημειώνεται ότι η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας αντιτίθεται στην άδεια ελλιμενισμού πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου που έχει πληγεί από ξέσπασμα του χανταϊού, όπως δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της, Φερνάντο Κλαβίχο.

«Η απόφαση αυτή δεν βασίζεται σε τεχνικά κριτήρια, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχαστεί το κοινό ή να διασφαλιστεί η ασφάλειά του», ανέφερε ο Κλαβίχο σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE.

Ο Κλαβίχο πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει κατεπείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για να συζητηθεί το ζήτημα. Ο ίδιος ανήκει στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο αποτελεί την κύρια αντιπολίτευση απέναντι στους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η ισπανική κρατική τηλεόραση TVE μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να δέσει στο νησί Τενερίφη, επικαλούμενη πηγές από το υπουργείο Υγείας της χώρας. Το υπουργείο δεν απάντησε άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Επιβεβαιώθηκε στέλεχος με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής εντόπισαν το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού, το μοναδικό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο άτομα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει καταγραφεί επιδημία της ασθένειας. Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Υγείας της χώρας κατά την παρουσίασή του στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με παρουσίαση του υπουργού που επικαλείται το Reuters, οι έλεγχοι του Εθνικού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών της Νότιας Αφρικής (NICD) επιβεβαίωσαν ότι η Ολλανδή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ είχε μολυνθεί από το στέλεχος των Άνδεων. Το ίδιο στέλεχος εντοπίστηκε και σε έναν Βρετανό, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο είχαν αρρωστήσει όσο βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτό είναι το μοναδικό στέλεχος που είναι γνωστό ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτή η μετάδοση είναι πολύ σπάνια και, όπως δήλωσα νωρίτερα, συμβαίνει μόνο σε περίπτωση πολύ στενής επαφής», τονιζόταν στην παρουσίαση του υπουργού.

7 κρούσματα – Δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένα, πέντε ύποπτα

Όπως διευκρινίζεται, άλλα στελέχη του χανταϊού μεταδίδονται συνήθως μέσω επαφής με μολυσμένα τρωκτικά ή με τα ούρα, τα περιττώματα και το σάλιο τους.

Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες του MV Hondius, το οποίο απέπλευσε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περίπου 149 άνθρωποι από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο κρουαζιερόπλοιο έχουν καταγραφεί επτά περιστατικά χανταϊού, εκ των οποίων δύο είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα και πέντε θεωρούνται ύποπτα.