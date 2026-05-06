Ένα νέο κύμα μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, δημιουργώντας συνθήκες περιορισμένης ορατότητας και αυξημένων συγκεντρώσεων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

Πότε έρχεται

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), την Παρασκευή 8 Μαΐου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές, όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα, ενώ από το βράδυ αναμένεται βελτίωση στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες λόγω της μεταφοράς σκόνης, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

Το Σάββατο η μεταφορά σκόνης θα συνεχιστεί, με τους ανέμους αρχικά νότιους 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειους-βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Κυριακή, καθώς η αφρικανική σκόνη θα εξακολουθήσει να καλύπτει μεγάλο μέρος της χώρας.

