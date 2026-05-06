Ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της ανοίγει η Μαριέλλα Φασούλα, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με τους Τορόντο Τέμπο, την πρώτη ομάδα από τον Καναδά που θα συμμετάσχει στο WNBA.

Η διεθνής σέντερ εντάσσεται μέσω αναπτυξιακού συμβολαίου, κάτι που αποτελεί καινοτομία στο WNBA, δίνοντας τη δυνατότητα στις ομάδες να έχουν επιπλέον παίκτριες που συμμετέχουν σε προπονήσεις και αποστολές, καλύπτοντας ανάγκες που προκύπτουν μέσα στη σεζόν.

Οι Τορόντο Τέμπο, αν και νεοσύστατοι, έχουν θέσει υψηλούς στόχους για άμεση παρουσία σε ανταγωνιστικό επίπεδο, με τη Φασούλα να επιλέγει τη φανέλα με το νούμερο 34.

Η Ελληνίδα είχε βρεθεί στο WNBA για λογαριασμό των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις, χωρίς όμως να καταφέρει να εξασφαλίσει θέση στο τελικό ρόστερ.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον του Αθηναϊκού, που ετοιμάζει τη νέα του εποχή με τον Ηλία Ζούρο στον πάγκο, η Φασούλα αποφάσισε να κυνηγήσει μία ακόμη ευκαιρία στο κορυφαίο πρωτάθλημα.