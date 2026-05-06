Σοβαρές παραβάσεις και περιστατικά κακομεταχείρισης αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, τη νόσο Alzheimer και συναφείς διαταραχές στη δυτική Ελλάδα. Ο έλεγχος ανέδειξε προβλήματα στη λειτουργία της δομής, καθώς και παρατυπίες στη διαχείριση των οικονομικών των ενοίκων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, επιβεβαιώθηκε περιστατικό καθήλωσης ενοίκου, ενώ από καταθέσεις προέκυψαν και άλλες περιπτώσεις περιορισμού που δεν είχαν καταγραφεί όπως προβλέπεται. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος της δομής δεν ήταν παρών, καθώς διαμένει εκτός περιοχής και παρείχε οδηγίες εξ αποστάσεως, τις οποίες επικύρωνε εκ των υστέρων.

Οικονομικές παρατυπίες και διαχείριση συντάξεων

Ο έλεγχος κατέδειξε και σοβαρές ατασθαλίες στη διαχείριση των οικονομικών των ενοίκων. Δαπάνες καλύπτονταν από συντάξεις και επιδόματα των φιλοξενούμενων, παρότι θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από δημόσιους πόρους. Επιπλέον, εφαρμοζόταν σύστημα «εκ περιτροπής» χρέωσης εξόδων, πρακτική που εγείρει ερωτήματα διαφάνειας, ιδίως καθώς οι περισσότεροι ένοικοι αντιμετωπίζουν γνωστικά προβλήματα.

Ακόμη πιο ανησυχητική θεωρήθηκε η διαδικασία παραλαβής χρημάτων, με εργαζομένους να εισπράττουν συντάξεις υπογράφοντας με τα αρχικά των δικαιούχων χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση. Καταγράφηκε μάλιστα περίπτωση είσπραξης σύνταξης 15 ημέρες μετά τον θάνατο ενοίκου.

Παραλείψεις σε περιστατικά θανάτων

Ο πραγματογνώμονας ιατρός που εξέτασε τις συνθήκες θανάτου δύο ενοίκων εντόπισε σοβαρές παραλείψεις. Σε μία περίπτωση, το νοσηλευτικό προσωπικό δεν ειδοποίησε εγκαίρως τον γιατρό για επιδείνωση της κατάστασης ασθενούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ασυμφωνία μεταξύ του ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου και των στοιχείων του ΕΚΑΒ, καθώς ο γιατρός δήλωσε ως τόπο θανάτου το νοσοκομείο, ενώ ο ασθενής είχε ήδη καταλήξει εντός της δομής.

Παρεμβάσεις των αρχών και πειθαρχικές ευθύνες

Μετά την ενημέρωση των αρχών, υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση και ξεκίνησε διαδικασία δικαστικής συμπαράστασης για ένοικο χωρίς οικογενειακή υποστήριξη. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι προσωπικά αντικείμενα της συγκεκριμένης ενοίκου είχαν μεταφερθεί αυθαίρετα στη δομή και καταγραφεί ως εξοπλισμός.

Εξετάζονται επίσης πειθαρχικές ευθύνες υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν στις διαδικασίες εισαγωγής ενοίκων.

Ελλείψεις στη λειτουργία της μονάδας

Η έρευνα κατέγραψε σημαντικές ελλείψεις, όπως ξεπερασμένο εσωτερικό κανονισμό, ανεπαρκή επίτευξη στόχων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και προσωπικό χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι κατά τις προσλήψεις δεν είχαν προσκομιστεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο Επιθεωρητών-Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Πάτρα, με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας πρώην εργαζομένου στο υπουργείο Υγείας.

Η έκθεση έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων.